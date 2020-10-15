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    Арахамія заявив, що українську армію треба скорочувати

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    Глава фракції &laquo;Слуги народу&raquo; Давид Арахамія - Арахамія заявив, що українську армію треба скорочувати
    Глава фракції «Слуги народу» Давид Арахамія

    На шостому році війни з РФ у пропрезидентській політсилі заговорили про скорочення українського війська

    Глава фракції «Слуги народу» Давид Арахамія виступив за скорочення чисельності української армії. Він вважає, що владі України варто почати обговорення даної ініціативи і провести розрахунки.

    Про це Арахамія заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».

    «Ми розуміємо, що бюджет - це цифра, якої завжди не вистачає. Стаття для оборони - захищена, але завжди немає достатньо коштів, щоб переозброювати армію, купувати нові речі, нове озброєння, нові технології, займатися вивченням. Якщо ми будемо зменшувати бюджет проїдання і трохи збільшувати бюджет на розвиток і інновації, то здатність нашої армії буде рости», - сказав Арахамія.

    За його словами, збільшення боєздатності армії необхідно Україні для стримування військової агресії з боку Росії і будь-яких інших потенційних ворогів.

    Зазначимо, що згідно з паспортом бюджетної програми в 2020 році чисельність ЗСУ складала - майже 247 тисяч осіб. З них близько 193 - військовослужбовці, 52 - цивільні працівники. 40 тисяч військовослужбовців беруть участь в операції Об'єднаних сил.

    Додамо, що Арахамія є головою підкомітету з питань нагляду за діяльністю правоохоронних та розвідувальних органів комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

    Разом з тим, головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак розповів, коли в Україні можуть скасувати призов на строкову військову службу. За його словами, для скасування призову необхідна налагоджена система підготовки резерву.

    Раніше Хомчак розповів про реформу Збройних сил України.

    Як відомо, 1 жовтня в Україні почався осінній призов на строкову службу до армії. У жовтні-грудні Міноборони планує призвати 13 570 осіб.

    До слова, напередодні лідер КНР Сі Цзіньпін закликав армію Китаю готуватися до війни

    ЗСУ Міноборони армія військові Україна озброєння Давид Арахамія
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