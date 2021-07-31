СБУ розповіла деталі про місце перебування Чауса

У СБУ заявили, що наразі судді-утікачу надають необхідну медичну допомогу

Служба безпеки України не «викрадала» колишнього суддю Дніпровського районного суду міста Києва Миколу Чауса, а діяла в межах закону та своїх повноважень. Про це ідеться в офіційному повідомленні відомства на Facebook.

«Саме СБУ з травня 2021 року здійснює досудове розслідування кримінального провадження за фактами викрадення екссудді Чауса та незаконного переправлення його через державний кордон.

У своїх діях Служба безпеки України виходить з того, що згідно з Конституцією України життя людини є найвищою цінністю. І співробітники СБУ виконували свої посадові обов’язки в рамках розслідування відповідного кримінального провадження. Будь-які спроби представити суспільству інформацію в іншому ключі є звичайними маніпуляціями», – сказано у повідомленні.

Також у відомстві наголошують, що вчора на гарячу лінію Служби безпеки звернулася особа, яка повідомила – до однієї з селищних рад Вінницької області прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом і попросив викликати саме співробітників СБУ.

«Згодом слідчі СБ України отримали від Миколи Чауса дані, які свідчать про його викрадення, позбавлення волі та застосування до нього інших протизаконних дій. У зв’язку з відповідною заявою щодо пана Чауса вжито заходів для забезпечення його безпеки. Зважаючи на його фізичний і моральний стан після тривалого позбавлення волі, наразі йому надається необхідна медична допомога. Про це окремо поінформовано дружину пана Чауса, слідчі СБУ знаходяться в постійному контакті з його родичами», – кажуть у СБУ.

У Службі безпеки України також повідомили – вживають необхідних заходів для встановлення всіх обставин викрадення екссудді Чауса, позбавлення його волі та встановлення осіб, які це скоїли.

Раніше адвокат колишнього судді Миколи Чауса Ростислав Кравець заявив, що його не пустили до клієнта, тому що офіційно екссудді немає в будівлі СБУ.