Чаус знайшовся на Вінниччині. Поліція з'ясовує деталі (фото)

Українського суддю Миколу Чауса було викрадено у Кишиневі 3 квітня

Українського суддю Миколу Чауса було викрадено у Кишиневі 3 квітня

У село Мазурівка, де ймовірно перебуває Чаус, виїхали оперативники і слідчі

Могилів-Подільський райвідділ поліції поінформував, що суддя Микола Чаус знайшовся. Як стало відомо «Главкому», повідомлення полісменам надійшло від старости села Мазурівка Леоніда Вітковського. Він розповів, що у селі з’явився чоловік на ім’я Чаус Микола Олексійович, 1966 р.н., який повідомив, що був викрадений невідомими особами та є суддею Дніпровського райсуду міста Києва.

«При перевірці по ІТС ІПНП дана особа перебуває у розшуку НАБУ за ч. 4 ст. 368 КК України. На місце події виїхало керівництво вказаного райвідділу поліції та слідчо-оперативна група», – йдеться у повідомленні.

Також з'явилося фото Миколи Чауса, зроблене, ймовірно, вже в Україні, у поліцейському відділку.

Фото: Vласть Vлащенко

Додамо, що Могилів-Подільський розташований у Вінницькій області, неподалік кордону з Молдовою.

До слова, раніше джерела «Главкома» повідомляли, що скандальний суддя Чаус може «знайтися» на кордоні.

Також у коментарі «Главкому» глава прокуратури по боротьбі з організованою злочинністю Йон Каракуян повідомив, що справу про зникнення українського судді Миколи Чауса буде закрито після того, як встановлять його місцезнаходження.

Як повідомляв «Главком», українського суддю Миколу Чауса було викрадено у Кишиневі 3 квітня після того, як він утік з України в сусідню республіку в 2016 році.

Напередодні генпрокурор Молдови заявив, що до викрадення Чауса причетні державні установи України.

Також повідомлялося, що до викрадення українського судді-втікача Миколи Чауса причетні 29 співробітників державної охорони Молдови.

Також Василь Нестасе, голова парламентської слідчої комісії з питань викрадення Чауса, заявляв, що викрадення колишнього українського судді Чауса є прямим нападом на національну безпеку Республіки Молдова шляхом в'їзду в країну спеціального підрозділу іноземних служб.



