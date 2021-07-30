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    Чаус знайшовся на Вінниччині. Поліція з'ясовує деталі (фото)

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    Українського суддю Миколу Чауса було викрадено у Кишиневі 3 квітня - Чаус знайшовся на Вінниччині. Поліція з'ясовує деталі (фото)
    Українського суддю Миколу Чауса було викрадено у Кишиневі 3 квітня
    Фото з відкритих джерел

    У село Мазурівка, де ймовірно перебуває Чаус, виїхали оперативники і слідчі

    Могилів-Подільський райвідділ поліції поінформував, що суддя Микола Чаус знайшовся. Як стало відомо «Главкому», повідомлення полісменам надійшло від старости села Мазурівка Леоніда Вітковського. Він розповів, що у селі з’явився чоловік на ім’я Чаус Микола Олексійович, 1966 р.н., який повідомив, що був викрадений невідомими особами та є суддею Дніпровського райсуду міста Києва.

    «При перевірці по ІТС ІПНП дана особа перебуває у розшуку НАБУ за ч. 4 ст. 368 КК України. На місце події виїхало керівництво вказаного райвідділу поліції та слідчо-оперативна група», – йдеться у повідомленні.

    Також з'явилося фото Миколи Чауса, зроблене, ймовірно, вже в Україні, у поліцейському відділку.

    Фото: Vласть Vлащенко
    Фото: Vласть Vлащенко

    Додамо, що Могилів-Подільський розташований у Вінницькій області, неподалік кордону з Молдовою.

    До слова, раніше джерела «Главкома» повідомляли, що скандальний суддя Чаус може «знайтися» на кордоні.

    Також у коментарі «Главкому» глава прокуратури по боротьбі з організованою злочинністю Йон Каракуян повідомив, що справу про зникнення українського судді Миколи Чауса буде закрито після того, як встановлять його місцезнаходження.

    Як повідомляв «Главком», українського суддю Миколу Чауса було викрадено у Кишиневі 3 квітня після того, як він утік з України в сусідню республіку в 2016 році.

    Напередодні генпрокурор Молдови заявив, що до викрадення Чауса причетні державні установи України.

    Також повідомлялося, що до викрадення українського судді-втікача Миколи Чауса причетні 29 співробітників державної охорони Молдови.

    Також Василь Нестасе, голова парламентської слідчої комісії з питань викрадення Чауса, заявляв, що викрадення колишнього українського судді Чауса є прямим нападом на національну безпеку Республіки Молдова шляхом в'їзду в країну спеціального підрозділу іноземних служб.

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    Теги: НАБУ Молдова викрадення суддя розслідування поліція Микола Чаус
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    Чаус знайшовся на Вінниччині. Поліція з'ясовує деталі (фото)