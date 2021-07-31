«Судять лише одного із трьох замовників нападу», – активіст про справу Катерини Гандзюк

Напад на Катерину Гандзюк скоїли три роки тому

Сергій Стерненко упевнений, що Катерина Гандзюк стала символом боротьби за справедливість

Із трьох замовників нападу на активістку Катерину Гандзюк на лаві підсудних зараз тільки один, а виконавці отримали смішні терміни. Але якби не десятки протестів, то і цього б не було. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив активіст Сергій Стерненко.

«Три роки з дня нападу на Катерину Гандзюк. Звірячий злочин. Кислота вбивала її довгих три місяці. З трьох замовників на лаві підсудних зараз тільки один. Другий, Гордєєв, нормально себе почуває. Третій замовник Рищук з Гончаренком центр імені останнього відкриває», – написав Стерненко.

На думку активіста, про справу Каті важливо говорити не тільки задля справедливості, а щоб і у майбутньому такі злочини не повторювались.

«Щоб у нас не вбивали активістів за критику влади. Щоб офігівші від безкарності феодали не думали, що вони боги. Щоб це відійшло у минуле.

Катерина вже стала символом боротьби. І зміни будуть обов’язково», – ідеться у дописі Стерненка.

Раніше повідомлялося, що через три роки після нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк посольство США закликало українську владу притягнути її вбивць до відповідальності.

За словами представника дипвідомства, США продовжують підтримувати український народ у його вимозі справедливості для Гандзюк.

Громадська активістка Катерина Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року. За 3 місяці до цього в Херсоні невідомий хлюпнув їй в обличчя сірчаною кислотою, жінка отримала хімічні опіки понад 30% тіла. 6 червня 2019 року виконавців злочину було засуджено.

Також у справі про вбивство Гандзюк фігурують раніше судимий Олексій Левін (Москаленко), голова Херсонської облради Мангер та Ігор Павловський – колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука. Павловський уклав угоду зі слідством і дав свідчення у справі щодо ймовірних замовника та організатора злочину Мангера та Левіна.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд не задовольнив апеляційні скарги адвокатів обвинувачених у вбивстві активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера і Олексія Левіна, та залишив їх під вартою до 28 серпня.