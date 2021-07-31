Стало відомо, яких психічних травм зазнають через коронавірус літні люди

На думку соціологів, мільйони людей можуть ніколи не оговтатися від проблем, що з'явилися під час місяців ув'язнення на самоті через C

На думку соціологів, мільйони людей можуть ніколи не оговтатися від проблем, що з'явилися під час місяців ув'язнення на самоті через C ovid -19

Чимало людей через карантин втратили упевненість в собі і не можуть впоратися з домашніми обов'язками самі

Карантин, введений через пандемію коронавирусу, завдав психічних та фізичних травм літнім людям. Про це йдеться в дослідженні британської благодійної організації Age UK, пише Daily Mail.

На думку соціологів, мільйони людей можуть ніколи не оговтатися від проблем, що з'явилися під час місяців ув'язнення на самоті через Covid-19.

Організація в лютому 2021 року опитала майже 15 мільйонів чоловік, які потребують догляду, а також тих, хто доглядає за ними. Чверть із них (близько 3,7 мільйона) заявили, що під час карантину відчували фізичний біль. Соціальна ізоляція, нерухомість і відмова від звичного способу життя залишили «глибокі шрами». 17% респондентів (2,7 мільйона) зазнавали труднощів із пересуванням і гірше стояли на ногах, а 12% (1,9 мільйона) – відчували себе залежними. Крім того, 22% (3,2 мільйона) стало важче запам'ятовувати важливі речі, а 43% (6,9 мільйона) – відчували меншу мотивацію робити те, що подобається.

Чимало людей втратили упевненість в собі і не можуть впоратися з домашніми обов'язками самі. Так, 54% осіб похилого віку (8,7 мільйона) відчували себе менш впевнено під час відвідування лікарні, а 37% (6 мільйонів) губилися під час візиту лікарів.

Один із учасників опитування розповів, що впав в депресію. «Я часто сиджу, плачу і задаюся питанням, як я зможу жити далі», – додав він. «Майже через 80 років на планеті у мене почалися панічні атаки», – зізнався інший учасник дослідження. Жінка, яка доглядає за літньою британкою, зазначила, що у підопічної погіршився настрій, бувають провали в пам'яті.

«Ще занадто рано говорити, скільки літніх зможуть оговтатися від пандемії, але, принаймні, це буде складно», – додала директор благодійної організації Керолайн Абрахамс.

Раніше повідомлялося, у Китаї визначили джерело спалаху дельта-штаму коронавірусу в Нанкіні в провінції Цзянсу. Ним виявився літак, який прилетів з Росії 10 липня. Першими заразилися співробітники аеропорту, які прибирали салон повітряного судна і, ймовірно, порушили правила дезінфекції. Пізніше вони інфікували своїх колег.

Також головний санлікар України розповів про першу жертву штаму «Дельта».

Цього тижня стало відомо, що в Олександрівській лікарні у Києві помер один з шести пацієнтів, у якого виявили штам коронавірусу «Дельта».

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 916 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 61, медпрацівників – 43. Також за минулу добу госпіталізовано – 486 осіб, летальних випадків – 15, одужало – 510 осіб.