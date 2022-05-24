Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО: Туреччина вимагає письмових гарантій

Туреччина хочу, щоб усі нові кандидати у члени НАТО визнали її занепокоєння щодо курдів

Туреччина хочу, щоб усі нові кандидати у члени НАТО визнали її занепокоєння щодо курдів

Переговори сторін мають розпочатися 25 травня

Туреччина хоче отримати письмові гарантії від Фінляндії та Швеції перед тим, як погодиться на їх вступ до НАТО. Переговори сторін мають розпочатися завтра, 25 травня. Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, якого цитує Hürriyet.

«Швеція та Фінляндія повинні припинити підтримувати терористів, ми хочемо від них письмової угоди щодо конкретних кроків. Швеція та Фінляндія хотіли направити до нас делегації, і наш президент прийняв цю пропозицію, сказавши, що нашим пріоритетом є дипломатія», - заявив Чавушоглу.

Крім того, ще однією вимогою Туреччини до Фінляндії та Швеції є скасування санкцій на постачання продукції оборонної промисловості до країни.

У своїй заяві міністр також повідомив, що делегації двох країн прибудуть до Анкари сьогодні ввечері. А тристороння зустріч, як очікується пройде вже завтра.

При цьому, за словами Чавушоглу, для обговорення цієї теми можуть відбутися переговори генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга з представниками Туреччини, Швеції та Фінляндії.

Він розповів, що це ініціатива самого генсека Альянсу, проте не уточнив, коли та де може пройти така зустріч.

Як раніше повідомлялося, Туреччина блокує розгляд заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО. Раніше Туреччина офіційно повідомила, що хоче від Швеції в обмін на підтримку вступу в НАТО.

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