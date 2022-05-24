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    Біженці, які захворіють на мавпячу віспу в ЄС, повернуться в Україну вже здоровими

    Кузін вважає, що шанс поширення мавпячої віспи в Україні невеликий - Біженці, які захворіють на мавпячу віспу в ЄС, повернуться в Україну вже здоровими
    Кузін вважає, що шанс поширення мавпячої віспи в Україні невеликий
    фото: telegraf.com.ua

    В Україні на 24 травня підтверджених випадків мавпової віспи немає

    Українці, які заразяться мавпячою віспою в Європі, змушені будуть перебувати там до повного одужання, тож додому вже повернуться здоровими. Про це повідомив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін в ефірі телемарафону.

    «Система епіднагляду в кожній країні працює таким чином, що кожний підтверджений чи підозрілий випадок на території ЄС докладно розслідується. І контактні/хворі не можуть виїхати. Наші епідеміологи з європейськими комунікують досить тісно, і якщо теоретично буде випадок, що українець інфікується на території ЄС, він перебуватиме там до моменту повного одужання», – розповів він.

    Кузін сказав, що шанс поширення мавпячої віспи в Україні невеликий, оскільки вона не є транзитною країною для подорожей до Африки, особливо зараз.

    «Це досить малоймовірно, зважаючи на те, що туристичних маршрутів зараз немає і досить важкий шлях передачі, не такий легкий, як був під час коронавірусу», – наголосив він.

    Кузін додав, що в Україні на 24 травня підтверджених випадків мавпової віспи немає. У ЄС зареєстровано 258 випадків – 171 підтверджений та 87 підозрілих.

    Нагадаємо, у Нідерландах медики підтвердили шість випадків інфікування мавпячою віспою.

    Читайте також: Мавпяча віспа: МОЗ пояснило, як уберегтися від зараження
    Теги: лікарня Україна хвороби Ігор Кузін #stoprussia
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    Біженці, які захворіють на мавпячу віспу в ЄС, повернуться в Україну вже здоровими