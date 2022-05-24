Біженці, які захворіють на мавпячу віспу в ЄС, повернуться в Україну вже здоровими

В Україні на 24 травня підтверджених випадків мавпової віспи немає

Українці, які заразяться мавпячою віспою в Європі, змушені будуть перебувати там до повного одужання, тож додому вже повернуться здоровими. Про це повідомив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін в ефірі телемарафону.

«Система епіднагляду в кожній країні працює таким чином, що кожний підтверджений чи підозрілий випадок на території ЄС докладно розслідується. І контактні/хворі не можуть виїхати. Наші епідеміологи з європейськими комунікують досить тісно, і якщо теоретично буде випадок, що українець інфікується на території ЄС, він перебуватиме там до моменту повного одужання», – розповів він.

Кузін сказав, що шанс поширення мавпячої віспи в Україні невеликий, оскільки вона не є транзитною країною для подорожей до Африки, особливо зараз.

«Це досить малоймовірно, зважаючи на те, що туристичних маршрутів зараз немає і досить важкий шлях передачі, не такий легкий, як був під час коронавірусу», – наголосив він.

Кузін додав, що в Україні на 24 травня підтверджених випадків мавпової віспи немає. У ЄС зареєстровано 258 випадків – 171 підтверджений та 87 підозрілих.

Нагадаємо, у Нідерландах медики підтвердили шість випадків інфікування мавпячою віспою.