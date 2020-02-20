Санжарська селищна рада просить Зеленського не розміщувати в місцевому санаторії евакуйованих з Китаю



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Евакуйованих з Китаю українців привезуть у санаторій МВС у Нових Санжарах

Санаторій розміщений у центрі селища, що може становити загрозу розповсюдження вірусу, якщо він є - заявила представниця місцевої влади

Сесія селищної ради Нових Санжар ухвалила звернення до президента України Володимира Зеленського, міністерки охорони здоров’я Зоряни Скалецької, народного депутата України Костянтина Касая і голови МВС Арсена Авакова. Про це в коментарі «Главкому» повідомила селищна голова Нових Санжар Інна Коба.

«Ми, депутати Новосанжарської селищної ради стурбовані інформацією (про намір доставити до селища евакуйованих громадян з Китаю) і просимо не розміщувати громадян України на території нашого селища. Ми також описуємо їм ситуацію, чому саме ми ухвалили таке рішення», - розповіла Інна Коба.

За її словами, головна причина в тому, що санаторій Нацгвардії, де мають розмістити евакуйованих з Китаю не є закладом закритого типу. До того ж він розміщений у центрі селища, що може становити загрозу розповсюдження вірусу, якщо його носієм є хтось із громадян, які прибули з Китаю.

Докладніше читайте пізніше в інтерв’ю Інні Коби «Главкому».

До слова, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, коментуючи евакуацію з ураженого коронавірусом китайського міста Ухань, закликав людей, які мітингують, не піддаватись паніці та не вірити фейкам.

Евакуйовані українці з Китаю будуть перебувати на карантині e санаторії в селищі Нові Санжари на Полтавщині, де за ними будуть наглядати кваліфіковані лікарі та медсестри.

Нагадаємо, літак з ураженого коронавірусом китайського міста Ухань з українцями та іноземцями, який після дозаправки вилетів з Києва, прибув до Харкова об 11:50.

У Міжнародному аеропорту Харкова літак з Уханя розмістять на ізольованій стоянці.

Нагадаємо, літак авіакомпанії SkyUp з евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями зранку 20 лютого приземлився в аеропорту «Бориспіль» на дозаправлення, далі він вирушає до Харкова.

На борту перебувають 45 українців та 27 іноземців, а також екіпаж та лікарі. Зазначається, що всі здорові.

З аеропорту евакуйованих на транспорті ДСНС та під охороною поліції відвезуть до медичного центру «Нові Санжари» на Полтавщині. Там вони пробудуть на обсервації 14 днів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що медичний центр, куди доставлять евакуйованих з Уханя, буде найбільш охоронюваним в країні. Також він звернувся до протестуючих, які намагаються блокувати дорогу на під'їзді до медцентру в Нових Санжарах (Полтавщина), та закликав українців бути людяними. Під Полтавою вже почалися сутички між поліцією і противниками евакуації українців з Китаю.

Також «Главком» попереджає, що на електронну пошту громадян почали надходити листи із інформацією про те, що в Україні лабораторно підтверджено п’ять випадків захворювання на коронавірус: по два у Києві та Львові і ще один – у Харкові. На сайтах МОЗ і Центру громадського здоров'я жодної інформації про появу коронавірусу в Україні немає. У пресслужбі МОЗ «Главкому» спростували цю інформацію. Крім того, у пресслужбі Центру громадського здоров’я «Главкому» цю інформацію також не підтвердили.