Голова Запорізької ОДА розповів, чому рашисти так швидко захопили 60% області

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що близько 60% Запорізької області – під окупацією. Про це Старух розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Ситуація, безумовно, складна: за перший тиждень бойових дій було окуповано значну частину області. Близько 60% території зараз у тимчасовій окупації, ще на приблизно 15% ведуться бойові дії. Запоріжжя, Запорізький і частина Пологівського та Василівського районів – це наразі вільна земля. 24 лютого зранку ми дізналися, що російські танки перетнули кордон Херсонської і згодом Запорізької області. О 16 годині колона з військовою технікою ворога стояла прямо під Мелітополем. На третій день, вранці, заблокували Бердянськ. За кілька годин до цих подій керівництво районів залишило території. І десь на 3-5 березня відбулося повне блокування міст Василівка, Енергодар і Пологи», – розповів Старух.

За його словами, у перші дні окупанти рухались дорогами і блокували наші комунікації, а потім вже почали заходити у населені пункти: спочатку великі, а потім і маленькі. Першими заходили військові, а слідом спецслужби, разом із колаборантами.

Голова Запорізької ОДА пояснив, чому рашисти так швидко захопили 60% області.

«На початку бойових дій співвідношення сил було 1 до 20, окупантів було дуже багато. Бо ворог сконцентрував величезні сили на напрямках головних ударів. Вважаю, що у нашій області ЗСУ і так зробили багато. У перші ж дні прийняли оптимальні тактичні рішення. Завдяки цьому два дні у Мелітополі ми виграли, наші хлопці організовано відступили до лінії Василівки. Використовуючи рельєф місцевості, сконцентрувалися там і вперлися, не давши ворогу просунутися далі на північ. До цих пір лінія зіткнення залишається стабільною, ми її продовжуємо посилено укріплювати, саме на ній йдуть бойові дії. Ворог намагається її прорвати, посунути нас, але йому це не вдається», – заявив він.

Старух зазначив, що за чотири місяці окупанти не проламали нашу оборону, хоча бойові дії за цей час ні на день не припинялися.

«Інтенсивнішими стали обстріли, десь ворог намагається провести розвідку боєм, концентрує сили та засоби, завдає точкові удари. Але зараз у них у пріоритеті Донбас і Харківщина. Ми тримаємося. Наші хлопці – молодці, кількість укріплень щодня збільшується. Будувати їх нам допомагає вся Україна. Росіяни спочатку планували захопити Запоріжжя і рухалися у цьому напрямку. Але наша армія, разом із Нацгвардією та СБУ, їх зупинила на Василівсько-Пологівському рубежі. Хоча ми розуміємо:якщо вони завершать свої дії на Донбасі, потім намагатимуться переходити до наступних цілей тут», – підкреслив голова Запорізької ОДА.

Нагадаємо, раніше голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що російська небезпека на Запоріжжі нікуди не зникла, війна триває і про неї не можна забувати. Він наголосив, що вірогідність наступу російських військ існує.

Раніше стало відомо, що російські загарбники заблокували виїзд з Мелітополя у бік Запоріжжя.

Також повідомлялося, що рашисти спричинили гуманітарну катастрофу на території Запорізької області. Вони перебили магістральний газогін в районі села Мирне Пологівського району.

Додамо, що рашисти обстріляли місто Оріхів, що розташоване неподалік від Запоріжжя, на південному сході від обласного центру. Обстріл стався у ніч з 8 на 9 липня.