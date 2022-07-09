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    Суспільство

    Чи є загроза наступу росіян на Запоріжжя: пояснення голови ОВА

    Старух заявив, що можливість наступу на Запоріжжя є завжди - Чи є загроза наступу росіян на Запоріжжя: пояснення голови ОВА
    Старух заявив, що можливість наступу на Запоріжжя є завжди
    фото із відкритих джерел

    Старух впевнений, що українські військові готові до будь-яких сценаріїв

    Російська небезпека на Запоріжжі нікуди не зникла, війна триває і про неї не можна забувати. Вірогідність наступу російських військ існує. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

    За його словами, можливість наступу на місто є завжди. При цьому Старух впевнений, що українські військові готові до будь-яких сценаріїв.

    «Якщо хочуть отримати по зубах, то хай наступають. Але наразі ми не бачимо великих скупчень, які б дали ворогу проламати наші оборонні рубежі. Це сотні кілометрів окопів, сотні опорних пунктів, це цілий комплекс робіт з захисту неокупованої території», – сказав він.

    Натомість, як зазначив голова ОВА, українські війська «обіпруться об ці рубежі і підуть визволяти регіон від російської нечисті».

    Нагадаємо, рашисти вчергове обстріляли місто Оріхів, що розташоване неподалік від Запоріжжя, на південному сході від обласного центру. Обстріл стався у ніч з 8 на 9 липня.

    Також 9 липня, рашистські війська обстріляли Кривий Ріг.

    За попередніми даними, загинула одна жінка, двоє людей – тато з донькою – отримали поранення. Пізніше стало відомо, що 20-річна дівчина померла від отриманих травм на операційному столі.

    Також окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. У цьому південному обласному центрі поки що не було виявлено жертв обстрілу.

    Додамо, що Оріхів рашисти регулярно обстрілюють із реактивних систем залпового вогню «Ураган» та «Смерч».

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Чи є загроза наступу росіян на Запоріжжя: пояснення голови ОВА