Чи є загроза наступу росіян на Запоріжжя: пояснення голови ОВА

Старух заявив, що можливість наступу на Запоріжжя є завжди

Старух впевнений, що українські військові готові до будь-яких сценаріїв

Російська небезпека на Запоріжжі нікуди не зникла, війна триває і про неї не можна забувати. Вірогідність наступу російських військ існує. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його словами, можливість наступу на місто є завжди. При цьому Старух впевнений, що українські військові готові до будь-яких сценаріїв.

«Якщо хочуть отримати по зубах, то хай наступають. Але наразі ми не бачимо великих скупчень, які б дали ворогу проламати наші оборонні рубежі. Це сотні кілометрів окопів, сотні опорних пунктів, це цілий комплекс робіт з захисту неокупованої території», – сказав він.

Натомість, як зазначив голова ОВА, українські війська «обіпруться об ці рубежі і підуть визволяти регіон від російської нечисті».

Нагадаємо, рашисти вчергове обстріляли місто Оріхів, що розташоване неподалік від Запоріжжя, на південному сході від обласного центру. Обстріл стався у ніч з 8 на 9 липня.

Також 9 липня, рашистські війська обстріляли Кривий Ріг.

За попередніми даними, загинула одна жінка, двоє людей – тато з донькою – отримали поранення. Пізніше стало відомо, що 20-річна дівчина померла від отриманих травм на операційному столі.

Також окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. У цьому південному обласному центрі поки що не було виявлено жертв обстрілу.

Додамо, що Оріхів рашисти регулярно обстрілюють із реактивних систем залпового вогню «Ураган» та «Смерч».



