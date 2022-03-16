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    Події в Україні

    На Сумщині окупанти зупинили людей під час евакуації і забрали телефони

    У Тростянці затримано багато людей, їм не дали виїхати - На Сумщині окупанти зупинили людей під час евакуації і забрали телефони
    У Тростянці затримано багато людей, їм не дали виїхати
    фото: Дмитро Живицький / Telegram

    Вороги обстрілювали Суми якраз перед виїздом колони

    Гуманітарні коридори на Сумщині 15 березня працювали, але виникли й проблеми. Про ситуацію з евакуацією цивільних у регіоні розповів голова у Telegram голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

    Гуманітарним коридором вдалося доставити на Сумщину ліки. У Боромлі вдалося знайти додаткові автобуси, які змогли забрати мешканців громади.

    Передмістя Сум обстріляли з артилерії якраз перед виїздом евакуаційних колон з обласного центру.

    А особливо складна ситуація склалася у Тростянці – окупанти там затримали багато людей.

    «Зранку у Тростянці на евакуацію зібралися до 160 автомобілів. Перші машини проїхали залізничний переїзд без перешкод. Решту колони окупанти затримали», – розповів Живицький.

    Найгірше, що далі ці люди залишилися без зв'язку – російські військові забрали у людей мобільні телефони, зібрали у мішок і спалили. Рашистам задалося, що хтось їх фотографував.

    Весь день загарбники тримали людей у місті, та зрештою частині вдалося вирватися з Тростянця. Але багато ще там залишилися. Живицький запевнив, що усі живі.

    Як відомо, на 15 березня було узгоджено «зелені коридори» на Сумщині (перелік міст).

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» змінила розклад поїздів через комендантську годину у Києві.

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    Теги: окупанти Суми обстріл машини військові ліки евакуація
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    На Сумщині окупанти зупинили людей під час евакуації і забрали телефони