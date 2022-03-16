З-під обвалів гуртожитку в Чернігові дістали п’ять тіл, з них три – діти (відео)

Виявлено тіла 5 осіб, зокрема 3 дітей, під завалами гуртожитка в Чернігові

Розрахунками групи піротехнічних робіт та підводного розмінування вилучили два вибухонебезпечні предмети

У Чернігові під час розбирання конструкцій гуртожитку, що зазнав удару снарядом, рятувальники виявили тіла п’яти загиблих осіб, серед яких троє дітей. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

16 березня підрозділи ДСНС у Чернігівській області сім разів залучались до ліквідації пожеж, ще чотири рази для надання допомоги внаслідок обстрілів житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Загалом, для проведення невідкладних робіт від ДСНС залучалось 38 чоловік особового складу та 16 одиниць спецтехніки.

Крім того, розрахунками групи піротехнічних робіт та підводного розмінування вилучили два вибухонебезпечні предмети.

Як повідомлялося, у Чернігові після обстрілів російськими окупантами згорів храм святителя Феодосія на кладовищі «Яцево». Як повідомлялося, 13 березня на світанку Чернігів зазнав авіаудару. У результаті сталося руйнування і загорання дев’ятиповерхового гуртожитку.

Наразі Чернігів майже без електрики, води, газу і без теплопостачання. Також у блокадному Чернігові російські окупанти розбомбили готель «Україна», який був однією з візитівок міста.