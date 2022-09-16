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Гаряча ніч в окупованому Мелітополі: над ворожою базою чорний дим (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Гаряча ніч в окупованому Мелітополі: над ворожою базою чорний дим (відео)
фото ілюстративне

Наразі всі подробиці уточнюються

Над аеродромом тимчасово окупованого Мелітополя, де розміщена російська база, піднявся густий дим. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

Федоров також зазначив, що зараз всі подробиці уточнюються. «У Мелітополі знову «гаряча» ніч для окупантів! Поки окупанти звітували про 100% роботи ППО, над аеродромом з ворожою базою піднявся густий чорний дим», – повідомив він.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ, ймовірно, влучили по базі окупантів у Мелітополі.

Нагадаємо, триває 205-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на зриві активних дій наших військ на окремих напрямках, утриманні тимчасово захоплених територій та спробах повної окупації Донецької області. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Теги: окупанти війна обстріл Мелітополь ворог відео

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