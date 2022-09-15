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ЗСУ, ймовірно, влучили по базі окупантів у Мелітополі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ, ймовірно, влучили по базі окупантів у Мелітополі
В окупованих Мелітополі та Херсоні пролунали вибухи
фото ілюстративне

У південну частину окупованого Мелітополя мчать «швидкі»

У тимчасово окупованому Мелітополі прогриміли вибухи. Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

«Щойно: два гучні вибухи в південній частині Мелітополя. У той бік вже мчать «швидкі». Тож підраховуємо втрати ворога», – йдеться в повідомленні.

Telegram-канали повідомляють про ймовірний удар по базі окупантів.

Також вибухи пролунали в тимчасово окупованому Херсоні. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, що окупанти годину тому вдарили крилатою ракетою по промисловому об’єкту у Кривому Розі.

До слова, триває 204-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

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Теги: ворог окупанти ЗСУ Мелітополь вибух

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