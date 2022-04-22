Харківщина після обстрілів рашистів: моторошні фото та відео
Багатоповерхівка у Харкові та школа у Дергачівському районі постраждали внаслідок обстрілів останньої доби
Російські окупанти продовжують знищувати Харків та область, постійно обстрілюючи Фото із наслідками обстрілів викладають місцеві Telegram-канали.
Російські снаряди зруйнували кілька квартир у багатоповерхівці, також під обстріл потрапили два ринки та автомобілі нв вулицях міста.
Харків’яни оприлюднюють фотографії різних об’єктів, обстріляних рашистами.
Харків, судячи із викладених містянами відеозаписів, постійно перебуває під обстрілами.
Крім обласного центру, рашисти обстрілюють і райони Харківської області. Так, у Дергачівському районі снаряд зруйнував спортзал місцевої школи.
Нагадаємо, що у Харкові окупанти знищили гуманітарну кухню відомого шеф-кухара.