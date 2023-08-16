Гауляйтерка окупованої Кирилівки на Запоріжжі опинилась «на підвалі» у росіян

Гауляйтерки Кирилівки обкрадала майно з відпочинкових баз та приватних будинків місцевих мешканців, які залишили місто

Колишня гауляйтерка курортного містечка Кирилівка в окупованому Мелітопольському районі Катерина Уманець, як заведено говорити в окупантів, опинилася «на підвалі». Колаборантку затримали через збут краденого майна. Також є деякі дані, що разом з Уманець затримали і її спільницю – Ларису Гросман, яка також співпрацювала з окупаційною владою. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

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Як зазначається, під час свого перебування на посаді гауляйтерки Кирилівки, Уманець обкрадала майно з відпочинкових баз та приватних будинків місцевих мешканців, які залишили місто. Уманець привласнювала все, включаючи особисті речі, зокрема побутову техніку та подушки.

Все це награбоване майно вона зберігала на складі в одній з будівель, які були захоплені окупаційною владою в Кирилівці. Реєстрацію награбованого вела Лариса Гросман – ще одна місцева сепаратистка. Під час гауляйтерства Катерини Уманець, Гросман відповідала за кадровий облік в місцевій селищній раді.

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Так, після звільнення з посади, яку вона обіймала, доходи колаборантки значно скоротилися. В партійних структурах, ймовірно, її фінансовий стан більше не був такий прибутковий, як це було на посаді у Кирилівці. Уманець стало настільки складно, що вона вже почала продавати награбоване на ринках. Саме так колаборантка і потрапила у пастку.

Нагадаємо, на Харківщині СБУ затримала фермерку, яка співпрацювала з РФ. За даними слідчих, жінка під час окупації вивезла до РФ українське зерно на 13 млн грн.

До слова, СБУ викрила чотирьох поплічників Медведчука, які готували державний переворот в Україні. Серед них громадянин РФ, військовий розвідник за фахом, який був на «прямому» зв’язку з представниками адміністрації президента РФ та спецслужб країни-агресорки.