Правознавець пропонує звузити коло колаборантів

Хавронюк пропонує розділити вимушених колаборантів від свідомих

Якщо українське правосуддя після війни вирішить притягнути до кримінальної відповідальності усіх колаборантів з тимчасово окупованих територій, яких десятки тисяч, то у держави просто не вистачить на це ресурсів. Тому слід розділяти свідомих зрадників, які допомагають державі-агресорці і вимушених колаборантів, зазначив у розмові з «Главкомом» член правління Центру політико-правових реформ, правознавець Микола Хавронюк.

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Правознавець наголошує на проведенні сепарації вимушених колаборантів від свідомих, але на цьому його пропозиції не завершуються. Хавронюк працював над змінами до законодавства про колаборантів, які були винесені окремим законопроєктом депутатами від «Голосу».

Він висуває ідею розповсюджувати законодавство про колаборантів і на негромадян України, які прожили тут все життя, належать до українського населення і так само можуть вчиняти колабораційні дії. Так, ця норма може торкнутися практично всіх ромів, які проживають в Україні як особи без громадянства.

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«Ще один момент, який надзвичайно ускладнює життя правоохоронцям і судам, – це, як у нас завжди буває, кілька неузгоджених між собою законопроєктів, що вносять депутати. От додали до Кримінального кодексу статтю 436-2 («Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників»), додали статтю про колаборацію 111-1 та статтю про пособництво 111-2. Окрім цього, ще й існувала стаття про державну зраду. Ці чотири статті треба просто розвести між собою, щоб чітко розуміти, що, коли і з ким відбувається» – наголосив Хавронюк.

Також правознавець зауважує, що і всередині самої статті про колаборацію є певна невизначеність, неузгодженість, тож треба кожну тезу цієї статті, кожне її слово привести у відповідність до принципу юридичної визначеності. «Щодо санкцій, які застосовуються, у мене і моїх знайомих кримінологів взагалі слів немає, окрім нецензурних, – яке позбавлення права обіймати певні посади, якщо переважна кількість цих колаборантів жодних посад не займає? Тобто фактично виходить, що суд має позбавити тебе права на щось, чого ти, може, ніколи і не планував», – зауважує член правління.

Також директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров вважає, що чинна судова система перегинає палку у питанні вироків щодо колаборантів. Часом зрадники отримують більші терміни, ніж вбивці.