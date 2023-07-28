USAID передасть Україні безпілотники для документування воєнних злочинів
Безпілотники Skydio допоможуть задокументувати воєнні злочини РФ в Україні
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило про передачу Офісу генпрокуратура України дев’яти автономних безпілотників Skydio.
Як повідомляє пресслужба агентства, безпілотники Skydio мають камери 4K, які використовуватимуться для фото- та відеозйомки для документування воєнних злочинів.
У USAID очікують, що це допоможе Офісу генпрокуратура задокументувати понад 115 тис. випадків знищення цивільної інфраструктури та доказів порушення прав людини в прифронтових громадах і на звільнених територіях.
Минулого тижня адміністраторка USAID Саманта Пауер перебувала з візитом в Україні.
За даними Офісу генпрокурора, наразі в Україні зареєстровано 98,1 тис. злочинів агресії та воєнних злочинів, з них понад 95 тисяч – за статтею про порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, глава Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер вже відвідувала Київ у жовтні минулого року.
Раніше Пауер заявляла, що наслідки вторгнення Росії в Україну можна порівняти з наслідками світової війни
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