USAID передасть Україні безпілотники для документування воєнних злочинів

Безпілотники Skydio мають камери 4K, які використовуватимуться для фото- та відеозйомки

Безпілотники Skydio допоможуть задокументувати воєнні злочини РФ в Україні

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило про передачу Офісу генпрокуратура України дев’яти автономних безпілотників Skydio.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомляє пресслужба агентства, безпілотники Skydio мають камери 4K, які використовуватимуться для фото- та відеозйомки для документування воєнних злочинів.

У USAID очікують, що це допоможе Офісу генпрокуратура задокументувати понад 115 тис. випадків знищення цивільної інфраструктури та доказів порушення прав людини в прифронтових громадах і на звільнених територіях.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Минулого тижня адміністраторка USAID Саманта Пауер перебувала з візитом в Україні.

За даними Офісу генпрокурора, наразі в Україні зареєстровано 98,1 тис. злочинів агресії та воєнних злочинів, з них понад 95 тисяч – за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, глава Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер вже відвідувала Київ у жовтні минулого року.

Раніше Пауер заявляла, що наслідки вторгнення Росії в Україну можна порівняти з наслідками світової війни