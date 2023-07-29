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Втрати РФ біля Бахмута перевищили ті, що  були в Афганістані – Череватий

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Втрати РФ біля Бахмута перевищили ті, що  були в Афганістані – Череватий
фото з відкритих джерел

Бахмутський напрямок та Бахмут має для загарбників не лише інформаційно-пропагандистське значення, а й військове

 

Втрати окупаційної армії на Бахмутському напрямку перевищують кількість загиблих радянських солдатів під час війни в Афганістані. Кремль перекидає туди усі сили на Бахмутський напрямок, аби втримати свої позиції. Про це розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі Freeдом.

За його словами, Бахмутський напрямок та Бахмут має для загарбників не лише інформаційно-пропагандистське значення, а й військове.

Череватий наголосив, що втрати Росії на Бахмутському напрямку для армії 21-го століття є неймовірними. Адже там Кремль вже поклав більше своїх солдатів, ніж радянська армія під час війни в Афганістані.

Однак Сили оборони продовжують звільняти українські землі метр за метром, навіть попри те, що Росія продовжує перекидати туди сили, щоб утримати позиції.

«Ворог відчайдушно чинить опір. 537 разів він за цю добу обстріляв нас на Бахмутському напрямку, три авіанальоти здійснив, 11 бойових зіткнень», – зауважив речник Східного угруповання військ.

За його Череватого, протягом доби українські військові:

  • знищили 73 окупантів й поранили 147;
  • взяли двох ворожих солдатів у полон;
  • знищили БМП, 2 самохідні артилерійські установки «Гвоздика», вісім артилерійських знарядь, дві протитанкові ракетні комплекси, один дрон камікадзе і два польові склади з боєприпасами.

Триває 521-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби РФ завдала ракетного удару по місту Дніпро двома балістичними ракетами «Іскандер-М». Крім того, ворог завдав 11 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура. 

Теги: росія війна втрати Бахмут

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