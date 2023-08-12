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Росіяни обстріляли Херсонщину: є постраждалі (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росіяни обстріляли Херсонщину: є постраждалі (фото)
Декілька людей отримало поранення внаслідок обстрілу Херсонщини
фото: Херсонська обласна прокуратура

Окупанти з дрону скинули вибухові снаряди на селище в Бериславському районі

Російські окупанти вдарили зранку по Херсонщині. Декілька людей отримали поранення. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, 12 серпня 2023 року близько 03:00 окупанти обстріляли Дар'ївську громаду Херсонського району. Із забоєм голови до лікарні ушпиталили чоловіка. Близько 10:20 в одному з населених пунктів Бериславського району військові РФ з дрону скинули вибухові снаряди. Постраждало двоє місцевих жителів, їм надано медичну допомогу.

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Наслідки удару по Херсонщині
фото: Офіс Генерального прокурора

Також окупанти продовжують обстрілювати житлові райони міста Херсона. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, автотранспорт, лінії електропередач.

Нагадаємо, що зранку 11 серпня російська армія атакувала Берислав Херсонської області з безпілотника. Постраждали місцеві правоохоронці.

Теги: Херсонщина обстріл війна

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