Росіяни обстріляли Херсонщину: є постраждалі (фото)

Окупанти з дрону скинули вибухові снаряди на селище в Бериславському районі

Російські окупанти вдарили зранку по Херсонщині. Декілька людей отримали поранення. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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За даними слідства, 12 серпня 2023 року близько 03:00 окупанти обстріляли Дар'ївську громаду Херсонського району. Із забоєм голови до лікарні ушпиталили чоловіка. Близько 10:20 в одному з населених пунктів Бериславського району військові РФ з дрону скинули вибухові снаряди. Постраждало двоє місцевих жителів, їм надано медичну допомогу.

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Наслідки удару по Херсонщині фото: Офіс Генерального прокурора

Також окупанти продовжують обстрілювати житлові райони міста Херсона. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, автотранспорт, лінії електропередач.

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Нагадаємо, що зранку 11 серпня російська армія атакувала Берислав Херсонської області з безпілотника. Постраждали місцеві правоохоронці.