Росіяни обстріляли Херсонщину: є постраждалі (фото)
Окупанти з дрону скинули вибухові снаряди на селище в Бериславському районі
Російські окупанти вдарили зранку по Херсонщині. Декілька людей отримали поранення. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, 12 серпня 2023 року близько 03:00 окупанти обстріляли Дар'ївську громаду Херсонського району. Із забоєм голови до лікарні ушпиталили чоловіка. Близько 10:20 в одному з населених пунктів Бериславського району військові РФ з дрону скинули вибухові снаряди. Постраждало двоє місцевих жителів, їм надано медичну допомогу.
Також окупанти продовжують обстрілювати житлові райони міста Херсона. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, автотранспорт, лінії електропередач.
Нагадаємо, що зранку 11 серпня російська армія атакувала Берислав Херсонської області з безпілотника. Постраждали місцеві правоохоронці.
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