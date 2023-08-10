Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Фермерка-колоборантка вивезла до РФ зерно на 13 млн грн

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Фермерка-колоборантка вивезла до РФ зерно на 13 млн грн
фото СБУ
Затримання фермерки-колаборантки

Фермерка-колоборантка з Харківщини сплачувала податки в РФ

На Харківщині СБУ затримала фермерку, яка співпрацювала з РФ. За даними слідчих, жінка під час окупації вивезла до РФ українське зерно на 13 млн грн. Про це повідомили на сайті СБУ.

Слідчі встановили, власниця фермерського господарства з Куп’янського району, яка займалася вирощуванням і продажем гуртових партій зернових та олійних культур, коли район був окупований, почала співпрацювати з окупантами і добровільно «зареєструвала» власний бізнес у місцевій окупаційній адміністрації РФ.

За даними слідства, у липні-серпні минулого року на її господарстві зібрали понад 2 тис. тонн врожаю на майже 13 млн грн. Потім колаборантка вивезла всю партію зернових до Бєлгородської області та продала російським агрохолдингам. При цьому частину одержаного «прибутку» вона перерахувала до бюджету країни-агресора як «податки». Після звільнення району зловмисниця намагалася «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя.

«Під час обшуку за місцем проживання затриманої вилучено документи, які підтверджують її співпрацю з окупантами», – йдеться у повідомленні. 

Жінці оголосили про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі їй обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, колишній начальник відділу оперативного реагування Бердянського порту після окупації міста пішов на співпрацю з агресором. Під його керівництвом з червня 2022 року із захопленого морпорту рашисти переправили до Росії майже 150 тис. тонн пшениці на загальну суму понад $30 млн.

Читайте також: Росія масово скликає на Запоріжжя колаборантів
Теги: війна зерно колабораціонізм окупація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

На Львівщині суд ув'язнив військового на п'ять років за запізнення з відпустки
На Львівщині суд ув'язнив військового на п'ять років за запізнення з відпустки
Чоловік, який перевдягненим заходив у туалет до школярок, отримав вирок
Чоловік, який перевдягненим заходив у туалет до школярок, отримав вирок
Фермерка-колоборантка вивезла до РФ зерно на 13 млн грн
Фермерка-колоборантка вивезла до РФ зерно на 13 млн грн
Фальшиві ліки від онкології: викрито директора аптеки та фармацевтів
Фальшиві ліки від онкології: викрито директора аптеки та фармацевтів
Суд обрав запобіжний захід нардепу Дубінському
Суд обрав запобіжний захід нардепу Дубінському
Суд покарав військового, який побив українського дизайнера через гомофобію
Суд покарав військового, який побив українського дизайнера через гомофобію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Польща роз’яснила, чому українців позбавляють статусу UKR
54K
Окупанти вдалися до хитрощів, щоб сховатися від ЗСУ на півдні
35K
В Україні зникли 10 тисяч американських аптечок. Історія шахрайства, яке розслідує ФБР
29K
Польські жінки вбачають в українських біженках конкуренток – дослідження
13K
10 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7421
Клочкова, Фукс, Ярославський. Терехов знайшов виправдання, чому платить стипендії одіозним персонам

Новини

Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
Сьогодні, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 06:56
Історія про «десять негринят». «Слуга» Беленюк заявив, що «збирається вижити» у Раді
Вчора, 17:51
Вивіз із України пшеницю на $30 млн: засуджено окупаційного директора Бердянського морпорту
Вчора, 16:53
Агентка головного управління генштабу РФ шукала ремонтні бази ЗСУ
Вчора, 15:30
Депутат Кропивницької міськради очолював банду рекетирів – СБУ
Вчора, 15:09

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту