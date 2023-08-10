Фермерка-колоборантка вивезла до РФ зерно на 13 млн грн

Фермерка-колоборантка з Харківщини сплачувала податки в РФ

На Харківщині СБУ затримала фермерку, яка співпрацювала з РФ. За даними слідчих, жінка під час окупації вивезла до РФ українське зерно на 13 млн грн. Про це повідомили на сайті СБУ.

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Слідчі встановили, власниця фермерського господарства з Куп’янського району, яка займалася вирощуванням і продажем гуртових партій зернових та олійних культур, коли район був окупований, почала співпрацювати з окупантами і добровільно «зареєструвала» власний бізнес у місцевій окупаційній адміністрації РФ.

За даними слідства, у липні-серпні минулого року на її господарстві зібрали понад 2 тис. тонн врожаю на майже 13 млн грн. Потім колаборантка вивезла всю партію зернових до Бєлгородської області та продала російським агрохолдингам. При цьому частину одержаного «прибутку» вона перерахувала до бюджету країни-агресора як «податки». Після звільнення району зловмисниця намагалася «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя.

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«Під час обшуку за місцем проживання затриманої вилучено документи, які підтверджують її співпрацю з окупантами», – йдеться у повідомленні.

Жінці оголосили про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі їй обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, колишній начальник відділу оперативного реагування Бердянського порту після окупації міста пішов на співпрацю з агресором. Під його керівництвом з червня 2022 року із захопленого морпорту рашисти переправили до Росії майже 150 тис. тонн пшениці на загальну суму понад $30 млн.