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Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
В Україні засудили поплічників Медведчука
фото СБУ

Серед засуджених російський військовий розвідник

СБУ викрила чотирьох поплічників Медведчука, які готували державний переворот в Україні. Серед них громадянин РФ, військовий розвідник за фахом, який був на «прямому» зв’язку з представниками адміністрації президента РФ та спецслужб країни-агресорки. Про це повідомили на Facebook-сторінці СБУ.

Слідчі встановили, поплічники Медведчука хотіли захопити владу через підконтрольні громадські організації у Києві та інших регіонах нашої держави. Саме ці прокремлівські осередки мали ініціювати проведення в столиці України так званих «національних зборів».
На цьому «форумі» його організатори планували «затвердити резолюцію» щодо «відсторонення від влади» вищого військово-політичного керівництва України. 

«У разі відмови – зловмисники планували перейти до «силового сценарію». Для цього вони формували власне «бойове крило», до якого намагались залучити пів тисячі озброєних осіб.
Для пошуку «кандидатів» використовували власні зв’язки серед прихильників рашизму», – йдеться у повідомленні.

Російські документи засуджених
Російські документи засуджених
фото СБУ

Поплічників Медведчука СБУ викрила на початку повномасштабного вторгнення, завадивши їм здійснити задумане. 

Докази підготовки перевороту в Україні
Докази підготовки перевороту в Україні
Фото СБУ

Суд визнав зловмисників винними за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) і призначив росіянину – 10 років, організатору злочину – 7 років, а двом його спільникам – по 5 років ув’язнення.

Нагадаємо, до 10 років позбавлення волі засудили окупаційного директора Бердянського морпорту. За даними СБУ, він сприяв розграбуванню української агропродукції.

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Теги: Віктор Медведчук війна колабораціонізм

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