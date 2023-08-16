Росія знову запустила безпілотники – Повітряні сили

Тип дронів поки не зазначається

Повітряні сили попереджають про нову ймовірну атаку противника. Ворог запустив дрони. Про це йдеться у Telegram-каналі Повітряних сил.

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«Група ударних БПЛа прямує в Харків», – йдеться в повідомленні.

Залишайтесь в укриттях!

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Тип БПЛА поки не зазначається.

Нагадаємо, російські терористи двічі за цю ніч атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок ворожих влучань по одному з портів Дуная постраждали складські приміщення та зерносховища. Виниклі пожежі оперативно ліквідовано співробітниками ДСНС.

До слова, триває 539-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Росія завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні дрони Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали удару по території України ракетами повітряного та морського базування. Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів: чотири крилаті ракети Х-22, 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 та чотири крилаті ракети типу «Калібр». Нашою протиповітряною обороною було знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555та «Калібр». Крім цього, було зафіксовано щонайменше вісім пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300 та С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.