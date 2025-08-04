«Геноцид триває – але не в Газі»: The Times опублікувало статтю про лицемірство Заходу

У матеріалі під заголовком «Геноцид триває – але не в Газі» відомий історик Ніл Ферґюсон засудив західні уряди та публіцистів

Британське видання The Times опублікувало статтю відомого історика Ніла Ферґюсона, де він різко критикує західних політиків за їхню лицемірну позицію щодо світових конфліктів, особливо в Україні та Газі, повідомляє «Главком».

У матеріалі під заголовком «Геноцид триває – але не в Газі» Ферґюсон засудив західні уряди та публіцистів. За його словами, вони зосереджуються на звинуваченнях Ізраїлю у геноциді, майже не реагуючи на справжні військові злочини, які чинить Росія в Україні.

Журналістка Горгона Бобровицька, яка звернула увагу на цю публікацію, зазначила, що Ферґюсон називає такі звинувачення прикладом «статусних переконань» (luxury beliefs). Цей термін означає ідеї, які не мають практичної цінності, але допомагають демонструвати приналежність до «прогресивного» середовища. До таких переконань, на його думку, належить і підтримка визнання палестинської державності попри відсутність умов для її реального існування.

Особливу увагу Ферґюсон приділяє трагедії українських дітей, яких Росія примусово депортувала. За офіційними даними, йдеться про щонайменше 19 456 дітей, а за оцінками гуманітарної лабораторії Єльського університету – до 35 000. Багатьох з них віддали на усиновлення, змінили їм імена та позбавили української ідентичності. Частина підлітків піддається примусовій русифікації та мобілізується до російської армії. На думку автора, саме дії Росії в Україні є прикладом справжнього геноциду.

Ферґюсон наводить дані Місії ООН з моніторингу прав людини в Україні, згідно з якими лише у червні 2025 року внаслідок ракетних обстрілів та атак дронів в Україні загинуло 232 мирних жителя, ще 1343 отримали поранення. Загалом за перше півріччя 2025 року кількість жертв серед цивільного населення зросла на 54% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

На тлі цих подій, як зазначив історик, уряди Франції, Великої Британії та Канади просувають ідею визнання палестинської держави. Водночас у власних країнах вони закликають до обмеження допомоги Україні, критикуючи президента Володимира Зеленського за «недостатню боротьбу з корупцією».

Ферґюсон застеріг, що поширення таких «статусних переконань» грає на користь авторитарним режимам. Він закликав західних лідерів зосередитися на реальній підтримці демократичних держав, таких як Україна та Ізраїль, замість демонстративної етики, яка, на його думку, шкодить стратегічним інтересам Заходу.

Нагадаємо, Леоніда Малика, цивільного із Донеччини, викрали у тимчасово окупованому Бердянську в травні 2024 року. Російська окупаційна влада звинувачує Малика у держзраді та обігу радіоактивних речовин. Підставою для таких обвинувачень став його короткостроковий досвід роботи у Чорнобилі, де чоловік утилізовував транспорт. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Нині Леоніда утримують у тимчасово окупованому Донецьку. Родина очікує, що його перевезуть до Криму для оголошення вироку, але сподівається на обмін.