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Вибухи у Росії та нові заяви Трампа: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Вибухи у Росії та нові заяви Трампа: головне за ніч
Трамп: Мене обурює те, що робить Росія. Це огидно. Це війна Байдена, не моя. Але я сказав, що коли прийду до влади, намагатимусь усе це зупинити
фото: The White house/Facebook

Президент США Дональд Трамп засумнівався у дієвості санкцій, оскільки Росія до них звикла 

У Росії у Ростовській області пролунали вибухи через атаку безпілотників, президент США Дональд Трамп прокоментував атаку РФ по Києву та сказав, что запровадить санкції проти країни-терористки, Білий дім представив новий тарифний план. «Главком» зібрав головні події ночі проти 1 серпня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Вибухи у Росії

У ніч на 1 серпня безпілотники атакували місто Таганрог у Ростовській області. 

Як повідомили місцеві жителі пролунало щонайменше 10 вибухів. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що за попередньою інформацією, є результати в районі авіабудівного підприємства імені Берієва.

Крім того, у селі Петрушино, за даними Андрющенко, є ураження в місці базування 325 авіремонтного та 708 віськово-транспортного авіаційного полку.

Трамп пообіцяв запровадити санкції

Президент США Дональд Трамп заявив про намір запровадити санкції проти Російської Федерації, однак визнав, що не впевнений у їхній ефективності. 

«Мене обурює те, що робить Росія. Це огидно. Це війна Байдена, не моя. Але я сказав, що коли прийду до влади, намагатимусь усе це зупинити. Те, що відбувається, – дуже сумно», – зазначив Трамп.

Він також висловив жаль через втрати серед росіян, які, за його словами, перевищують українські, однак додав, що США не повинні бути втягнуті у цей конфлікт.

Новий тарифний план США

Президент США Дональд Трамп затвердив новий тарифний план, який передбачає збереження базової митної ставки на рівні 10%. 

Білий дім оголосив про нову тарифну політику. Як зазначено в заяві, «універсальний» тариф у 10% зберігається для більшості країн із позитивним торговельним сальдо зі США, тобто таких, у які Америка експортує більше, ніж імпортує.

Однак для країн із дефіцитом торгового балансу передбачено підвищення тарифу до нового мінімального рівня – 15%. Це торкнеться приблизно 40 країн. Для деяких це зниження в порівнянні з раніше діючими митами, запровадженими 2 квітня, а для інших – підвищення.

Президент Трамп також підписав окремий указ, що збільшує мито для Канади з 25% до 35%, яке набуває чинності вже з 1 серпня.

Комінет Сенату США схвалив $1 млрд допомоги Україні

Комітет Сенату США з асигнувань схвалив законопроєкт про оборонні витрати на 2026 рік, передбачивши $1 млрд допомоги Україні, попри те, що в бюджетному запиті адміністрації Дональда Трампа ця сума не була зазначена. 

Загальний обсяг фінансування для Міністерства оборони США становитиме $852 млрд, що на $21,7 млрд, або 2,6%, більше, ніж було передбачено в попередньому запиті Трампа. Новий фінансовий рік завершиться 30 вересня 2026 року.

Законопроєкт підтримали 26 сенаторів, троє висловились проти. Таке голосування свідчить про широку підтримку ініціативи як з боку демократів, так і з боку республіканців. Документ буде передано на розгляд у Сенат.

Рубіо розповів про зустріч з оточенням Путіна

Представники Сполучених Штатів Америки контактували з особами з близького оточення російського диктатора Володимира Путіна. Основною темою обговорення було припинення війни Росії проти України. Про це в інтерв’ю Fox News Radio повідомив державний секретар США Марко Рубіо.

За його словами, президент Дональд Трамп вже понад пів року намагається домогтися завершення війни й робить для цього все можливе. «Ми підтримуємо контакти з представниками російської сторони. Остання розмова відбулася буквально цього тижня – у понеділок або вівторок. Йшлося не про Путіна особисто, а про переговори з його наближеними, у спробі знайти шлях до миру. Але поки що прогресу не спостерігається», –заявив Рубіо.

Він також зазначив, що найбільше Трампа розчаровує, коли після конструктивної розмови з Путіним він бачить у новинах чергові обстріли українських міст, розташованих далеко від лінії фронту.

Теги: росія санкції Дональд Трамп переговори законопроєкт Марко Рубіо США вибух безпілотник

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