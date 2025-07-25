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Уночі дрони вдарили по двох російських заводах: чим об’єкти важливі для РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Уночі дрони вдарили по двох російських заводах: чим об’єкти важливі для РФ
Котовський пороховий завод у Тамбовській області – одне з найстаріших і стратегічно важливих підприємств ВПК РФ
фото: скриншот з відео

Невинномиський азотний завод у Ставропольському краї є виробником хімічної сировини для вибухівки

У ніч проти 25 липня дрони вразили два важливі об’єкти військово-промислового комплексу Росії. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає «Главком».

За даними Коваленка, Невинномиський азотний завод у Ставропольському краї є виробником хімічної сировини для вибухівки, зокрема азотної кислоти й аміачної селітри. Це ключовий постачальник для виробництва боєприпасів, включно з артилерійськими снарядами, авіабомбами та РСЗВ.

«Котовський пороховий завод у Тамбовській області – одне з найстаріших і стратегічно важливих підприємств ВПК РФ. Спеціалізується на виробництві широкого спектра порохів – для стрілецької зброї, артилерії, РСЗВ, авіаційних і ракетних систем. Його продукцію використовують десятки оборонних підприємств. Фактично, без Котовська не стріляє ні «Град», ні «Смерч», – підкреслив керівник ЦПД.

Нагадаємо, у ніч проти 25 липня безпілотники атакували Невинномиськ в Ставропольському краї Росії. За даними влади, було нібито 37 «прильотів», без втрат та руйнувань.

Також цієї ночі дрони атакували пороховий завод у Тамбовській області РФ. Внаслідок чого спалахнула пожежа. 

Зокрема, у восьми аеропортах Росії введено план «Килим». Польоти призупинені у Владикавказі, Грозному, Магаску, Мінеральних водах, Нальчику, Ставрополі, Сочі та Тамбові. Повітряний простір над ними тимчасово закрито.

Теги: росія росіяни війна Центр протидії дезінформації

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