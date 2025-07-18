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Росія атакувала Дніпро: у місті пролунали вибухи

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Росія атакувала Дніпро: у місті пролунали вибухи
Лисак: Дніпро. Серія вибухів
фото ілюстративне

У Дніпрі повідомляють про вибухи під час повітряної тривоги

У Дніпрі під час повітряної тривоги, оголошеної сьогодні ввечері, пролунали вибухи. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише «Главком».

 «Дніпро. Серія вибухів. Область. Ще перебувати в укриттях», – написав Лисак, закликаючи мешканців залишатися в безпечних місцях.

Нагадаємо,  у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

До слова, російські терористи обстріляли локомотив на Придніпровській залізниці, який перевозив цивільний вантаж. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу Офісу президента Андрія Єрмака.

«Сьогодні росіяни вдруге за добу атакували локомотив на Придніпровській залізниці, який перевозив цивільний вантаж. Це спланований терор проти цивільної логістики, а також залізничників», – зазначив він.

За словами глави Банкової, агресивні методи Росії лише демонструють, що ворог не має жодних планів завершувати війну. Єрмак наголосив, що ворога необхідно зламати економічно та шляхом знищення його військово-промислового комплексу.

 

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Теги: Дніпро росія

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