Трамп втрачає терпіння щодо Росії – Держсекретар США

Рубіо: Дії Росії на фронті не збігаються із заявами про нібито зацікавленість в досягненні миру

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп втрачає терпіння й готовність чекати, доки російська сторона погодиться припинити війну проти України. Про це в інтерв'ю Fox News сказав держсекретар США Марко Рубіо, передає «Главком».

«Я думаю, він (Трамп – «Главком») дедалі більше розчаровується, попри добру взаємодію з Володимиром Путіним і телефонні розмови. Це ні до чого не призводить. Час діяти. І він ясно дав зрозуміти, що втрачає терпіння і готовність далі чекати, щоб російська сторона поклала кінець війні», – сказав він.

Рубіо наголосив, що з січня 2025 року загинули понад 100 тис. російських солдатів. Дії Росії на фронті не збігаються із заявами про нібито зацікавленість в досягненні миру.

Держсекретар США запевняє, що Трамп «не попадеться в пастку РФ» і не буде «втягнутий у нескінченні розмови» про досягнення миру. Він зазначив, що американський лідер багато засвоїв з розуміння людської природи й поведінки, адже протягом 40 чи 50 років він мав справу з найжорстокішими людьми у бізнесі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими тарифами, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів.

Після цього, Трамп назвав Путіна «жорстким хлопцем».

Також американський лідер заявляв, що «розчарований» російським диктатором Володимиром Путіним і не вірить, що він хоче зупинити війну.