Трамп переглянув методи завершення війни

Новий курс Трампа: зброя для України стає важелем тиску на Путіна

14 липня президент США Дональд Трамп і генсекретар НАТО Марк Рютте оголосили про можливість великих поставок зброї Україні за рахунок європейських членів Альянсу. Це надзвичайно важливо для нашої оборони й шансів на успіх.

Ці заяви свідчать про суттєвий перегляд Трампом власного бачення перспектив і методів завершення війни та про усвідомлення необхідності посилення тиску на Путіна. Важливо й те, що йдеться не лише про оборонні, а й про наступальні системи озброєнь.

Втім, реалізація цього проєкту потребує часу, тоді як зброя Україні потрібна вже зараз. Саме тому нагальним завданням залишається повне відновлення поставок з проголосованих Конгресом пакетів Байдена, робота по яких була розпочата значно раніше.

Водночас розчаровує чергове, тепер уже на 50 днів, відтермінування введення вторинних санкцій. Вони могли б суттєво підірвати здатності Москви до продовження бойових дій.

Не згадав Трамп і про можливість введення інших дієвих санкцій, скоординованих з ЄС, зокрема фінансових обмежень на зниження граничної ціни на російську нафту чи активізацію боротьби з тіньовим танкерним флотом РФ.

Все це свідчить про важливість продовження активного діалогу з Вашингтоном, структурами НАТО і столицями європейських держав-членів. Адже від швидкості реалізації озвучених в Білому домі ідей залежить не лише ситуація на фронті, а й стабільність у тилу.

Нині в Україні перебуває Спецпредставник США Келлог. Без сумніву, одним з пріоритетів його візиту стане обговорення практичних аспектів запуску нового проєкту поставок озброєнь. Оперативність дій адміністрації США дає підстави сподіватися, що у Вашингтоні добре розуміють нагальність питання й максимально сприятимуть його реалізації.