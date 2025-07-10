Урсула фон дер Ляєн оголосила про створення фонду для відбудови України

Фонд заснований спільно з Італією, Німеччиною, Францією, Польщею, а також за участі Європейського інвестиційного банку

Під час Конференції URC у Римі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про створення Європейського флагманського фонду для відбудови України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію заходу.

«Ми буквально робимо ставку на майбутнє України, використовуючи державні кошти для залучення масштабних інвестицій», – йдеться у заяві.

Президентка Єврокомісії зазначила, що це найбільший у світі акціонерний фонд, який сприятиме інвестиціям у ключові сфери: енергетику, транспорт, критично важливу сировину та галузі подвійного використання. Фонд заснований спільно з Італією, Німеччиною, Францією, Польщею, а також за участі Європейського інвестиційного банку.

Як повідомлялося, на конференції в Римі з відновлення України 10 липня президент Чехії Петро Павло представить свій план Маршалла з 11 пунктів. Про це із посиланням на інформацію від Канцелярії чеського лідера. На форумі Павло хоче закликати партнерів докласти скоординованих зусиль для запланованого відновлення України.

Також спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявив, що міжнародні партнери мають допомогти Україні у відбудові, запровадивши для неї свій «план Маршалла». Він наголосив на важливості відбудови України та нагадав як після завершення Другої світової війни США запровадили план Маршалла для Європи. «І я думаю, ми маємо зробити те саме для України», – сказав спецпредставник.