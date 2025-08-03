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Росіяни викрали в окупованому Бердянську таксиста-українця та судять його за держзраду

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Росіяни викрали в окупованому Бердянську таксиста-українця та судять його за держзраду
Марія показала останнє фото з батьком
фото: скріншот із відео

Рідні сподіваються, що Леоніда Малика обміняють

Леонід Малик – цивільний із Донеччини, якого викрали у тимчасово окупованому Бердянську в травні 2024 року. Російська окупаційна влада звинувачує Малика у держзраді та обігу радіоактивних речовин. Підставою для таких обвинувачень став його короткостроковий досвід роботи у Чорнобилі, де чоловік утилізовував транспорт. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Нині Леоніда утримують у тимчасово окупованому Донецьку. Родина очікує, що його перевезуть до Криму для оголошення вироку, але сподівається на обмін.

«Ми постійно були на зв'язку, постійно зідзвонювались. І в один момент я просто зрозуміла, що немає від нього дзвінка вже три дні. Я зателефонувала родичам з окупованої території, запитала, як в них справи, де батько, що з ним, чи є він на місці. І як з'ясувалося – він зник», – зазначила донька зниклого Марія Малик.

Так вона дізналася, що батька судитимуть в окупованому Криму.

«Він був майстром цеху деактивації транспорту, перевіряв Альфа-, бета- та гамма-випромінювання. Якщо дуже багато радіоактивних речовин на транспорті, його утилізують. А якщо транспорт ще годиться, то його чистять. Тобто він не мав прямого контакту з радіоактивними речовинами», – пояснила дівчина.

Сам Леонід родом з Новотроїцького на Донеччині. Згодом переїхав до Києва, де й народилася Марія. Але 2012 року він мусив повернутися додому, щоб доглядати за хворою мамою. Працював у Чорнобилі, періодично приїжджаючи у Новотроїцьке допомагати по господарству. Тут і застав повномасштабне російське вторгнення.

«Зранку почала йому телефонувати. Спочатку він відповів, що все добре. Через годину-дві зв'язок повністю зник. І так було два місяці. Одного разу він зателефонував, десь на початку квітня. Як я потім дізналась, він просто заліз на дах п'ятиповерхового будинку, щоб зловити зв'язок, зателефонувати і сказати, що ми живі і з нами все добре», – зазначила Марія.

Відтоді на зв’язок виходили щодня. Марія Малик каже, що в окупації батько був змушений отримати російський паспорт. Таксував, щоби мати гроші. У день зникнення теж був на роботі – повіз людей у Бердянськ, але додому так і не повернувся.

«Десь в серпні, через чотири місяці, йому дали один раз зателефонувати родичам. Потім у грудні ми дізналися, що він перебуває в СІЗО в Маріуполі», – повідомила дівчина.

Марія переконана, що справа проти батька – сфабрикована. Йому загрожує 20 років в'язниці.

Зараз Леоніда Малика утримують в окупованому Донецьку, мають перевезти до Сімферополя, де оголосять вирок. Однак рідні сподіваються на обмін, оскільки чоловік є у списках як цивільний бранець, повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

У Криму росіяни судитимуть таксиста Малика, якого викрали в Бердянську

«Навіть якщо це буде не найближчий час, я все одно буду чекати, скільки потрібно», – наголосила Марія.

Нагадаємо, у Росії висунули звинувачення полоненому австралійському добровольцю Оскару Дженкінсу, який воював за Україну. Йому закидають найманство.

Також Державна дума РФ одноголосно ухвалила законопроєкт про конфіскацію майна у засуджених за низкою статей, у тому числі про фейки про російську армію.

До слова, за останні місяці кілька російських письменників та музикантів було засуджено за критику війни. У 2022 році Путін підписав зміни до закону про іноземних агентів 2012 року, який широко використовувався для репресій проти противників режиму. До «іноземних агентів» належать незалежні російські новинні агенції та правозахисні організації, багато з яких були змушені діяти за межами Росії.

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Теги: чоловік вирок влада Бердянськ росіяни обмін

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