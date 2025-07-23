Головна Країна Політика
search button user button menu button

Буданов назвав головного лобіста України в Білому домі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Буданов назвав головного лобіста України в Білому домі
фото: AFP

Келлог підтримує Україну вже багато років

Спецпредставник президента США по Україні Кіт Келлог є одним з головних лобістів українських інтересів у Білому домі. Про це в інтерв’ю виданню Kyiv Post розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, передає «Главком».

Буданов наголосив, що Келлог підтримує Україну вже багато років. Ще під час першої адміністрації Трампа, де він мав посаду радника президента США з національної безпеки, Келлог був серед «яструбів», які виступали за жорстку позицію щодо Росії. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Келлог критикував адміністрацію Джо Байдена за нерішучість у підтримці Києва та постійний страх перед міфічними «червоними лініями» Путіна. 

Крім того, очільник української розвідки нагадав, що Кіт Келлог був одним із перших впливових політиків США, хто лобіював поставку Україні балістичних ракет Atacms, літаків F-16, зенітно-ракетних комплексів Patriot та ракет-перехоплювачів до них. 

За словами Буданова, Келлог активно взаємодіє з урядами інших країн-партнерів України, дбаючи про українські інтереси, які, на думку самого ж Келлога, збігаються з інтересами США. Зокрема, він виступає за запровадження спеціального «Плану Маршалла» для післявоєнної відбудови України.

«Він чітко заявляє, що допомога Україні повністю відповідає принципу «Америка понад усе». Зрештою, у нас є спільний ворог. І для Америки сьогодні стратегічно важливо послабити Росію, не розгортаючи власні війська. Це також, у довгостроковій перспективі, впливає на ситуацію в Тихоокеанському регіоні», – каже Буданов про Келлога.

Нагадаємо, раніше Буданов розповів Келлогу, до чого готується Росія у найближчі 10 років.

Читайте також:

Теги: Кіт Келлог Кирило Буданов розвідка США Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Буданов розповів, що у межах військової реформи в РФ уже створено два нові військові округи
Наймасштабніша програма озброєння. Буданов розкрив, скільки РФ витратить на війну до 2036 року
Вчора, 12:57
Келлога на вокзалі хустрів керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак
Спецпредставник Трампа Кіт Келлог прибув до Києва з офіційним візитом
14 липня, 09:27
Евакуйовані із Сирії громадяни України
Буданов розповів про нервову операцію розвідки, яка тривала майже п’ять років
13 липня, 21:50
Кремль доручив своїм солдатам створити на Дніпропетровщині «буферну зону» глибиною до 10 км
Окупація Дніпропетровщини: розвідка повідомила про плани РФ
11 липня, 16:20
Буданов зберіг посаду через підтримку міжнародних партнерів
У червні влада намагалася усунути Буданова, але він зберіг посаду – The Economist
6 липня, 18:58
Скандал. Пентагон самочинно зупинив допомогу Україні
Скандал. Пентагон самочинно зупинив допомогу Україні
3 липня, 12:02

Політика

Посилить незалежність антикорупційних органів. Зеленський анонсував новий законопроєкт
Посилить незалежність антикорупційних органів. Зеленський анонсував новий законопроєкт
Буданов назвав головного лобіста України в Білому домі
Буданов назвав головного лобіста України в Білому домі
Парламент не змінював правовий статус САП – голова правоохоронного комітету Ради
Парламент не змінював правовий статус САП – голова правоохоронного комітету Ради
Кравченко пояснив, які повноваження надав йому новий закон про НАБУ та САП
Кравченко пояснив, які повноваження надав йому новий закон про НАБУ та САП
Українська делегація зустрілася з президентом Туреччини: деталі
Українська делегація зустрілася з президентом Туреччини: деталі
Генпрокурор відповів, чи планує звільняти працівників САП
Генпрокурор відповів, чи планує звільняти працівників САП

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
266K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 липня 2025
32K
Магазини у Німеччині почали ховати каву від покупців
9820
Керівниця МСЕК щороку міняла прізвища і приймала коштовні подарунки
4815
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2199
Втрати ворога станом на 23 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
Сьогодні, 17:29
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 липня, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
20 липня, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua