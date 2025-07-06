Вірменія спростувала заяву ГУР про посилення російської присутності в країні

Єреван заявив, що не дозволить використовувати свою територію для агресії проти інших держав

Міністерство закордонних справ Вірменії відкинуло інформацію про посилення військової присутності Росії на своїй території. Про це повідомила речниця МЗС Ані Бадалян у соцмережі Х, передає «Главком».

За словами Бадалян, повідомлення про пришвидшене комплектування російських військ у Вірменії є неправдивими. У відомстві зазначили, що не дозволить використовувати територію країни для зовнішньої агресії.

«Республіка Вірменія підтверджує свою принципову позицію про те, що територія Республіки Вірменія не може бути використана третіми країнами для проведення військових дій проти будь-якої із сусідніх держав», – заявила Ані Бадалян.

Раніше «Главком» повідомляв, що Росія розширює військову присутність у Вірменії на тлі загострення відносин з Азербайджаном. Так, Кремль пришвидшив комплектування своєї військової бази в місті Ґюмрі для посилення військово-політичного тиску на країни Південного Кавказу. Про це заявили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

У розвідці інформували, що особовий склад набирають серед військовослужбовців ЗС РФ, які проходять службу в Ростовській і Волгоградській областях, а також у тимчасово окупованому Криму. Крім того, Росія активно шукає добровольців на Кавказі, зокрема в Північній Осетії та Адигеї.

Також «Главком» інформував, що 4 липня міністерство закордонних справ Вірменії вручило послу Росії ноту через висловлювання російських державних медіа та окремих посадовців на адресу вірменської влади.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що правоохоронці запобігли спробі державного перевороту «кримінальним духовенством». «Правоохоронці зірвали великий і зловісний план кримінального олігархічного духовенства щодо дестабілізації Республіки Вірменія та захоплення влади», – йдеться у заяві.