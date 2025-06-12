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Росія атакувала Харків дронами: є влучання на території школи

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росія атакувала Харків дронами: є влучання на території школи
Дрони атакували Харків
фото з відкритих джерел

В одній з шкіл Харкова вибиті вікна внаслідок обстрілу

Вже котру ніч поспіль Харків опинився під ворожим обстрілом російських дронів. У ніч проти 12 червня окупаційна армія вдарила дронами по Харкову. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає «Главком».

О 01:38 Терехов написав, що у місті пролунав вибух та попередив, що Харків знову під масованою атакою дронів. Згодом кореспонденти «Суспільного» зазначили, що пролунало ще декілька гучних вибухів.

Вже за 10 хвилин мер написав, що удар прийшовся по Шевченківському району міста. Пізніше стало відомо, що зафіксовано влучання на території шкільного подвір'я. Там внаслідок вибухової хвилі вибиті вікна.

Наслідки уточнюються, про постраждалих інформація не надходила.

Нагадаємо, Росія у ніч на 11 червня вдарила по Харкову дронами. Ворог застосував 17 БпЛА типу «Герань-2». Російські терористи всього за лічені хвилини завдали більше десятка ударів дронами.

Правоохоронці задокументували наслідки масштабної атаки російських БпЛА по Харкову.  За даними слідства, 11 червня у період орієнтовно з 00:30 до 00:40 російська армія здійснила масований удар безпілотниками по Харкову. Під прицілом були два райони міста – Слобідський та Основʼянський.

Зафіксовано прямі влучання в багатоповерхові будинки, приватні оселі, дитячі майданчики, підприємства та громадський транспорт. Загорілись квартири, зруйновані дахи, вигорілі автівки, розбиті вікна. 

Наразі тривають рятувальні роботи, евакуація мешканців і ліквідація наслідків.

Загалом внаслідок ворожого обстрілу загинуло четверо осіб, у лікарнях залишаються ще люди у важкому стані. Серед більше ніж пів сотні поранених є діти.

 У Харкові люди співали гімн України, перебуваючи під завалами зруйнованого російським ударом житлового будинку. Також рятувальники надали першу допомогу песику: він був поранений внаслідок ворожого російського обстрілу. 

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Теги: Харків обстріл

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