РФ вночі запустила по Україні 88 дронів: є влучання
Повітряні сили відзвітували про наслідки нічної атаки на Україну
У ніч проти 28 травня противник застосував для атак на Україну п'ять балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23», керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 88 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Дрони РФ запускала з Міллерово, Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська.
Повітряний напад відбивали, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
«Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 71 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та півдні країни. 34 – збито вогневими засобами ураження, 37 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ», – йдеться в повідомленні.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у восьми локаціях.
Раніше повідомлялося, що уночі Росія атакувала залізницю у трьох областях.
Також російські терористи атакували промислове підприємство у Світловодську Кіровоградської області. Внаслідок атаки є постраждалі.
Нагадаємо, триває 1190-й день повномасштабної війни. За минулу добу противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 60 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та 94 керованих авіаційних бомби. Зафіксовано 912 ворожих ударів дронами-камікадзе, здійснено 3237 артилерійських обстрілів.
Також відбулося 166 бойових зіткненнь. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.
Коментарі
Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]