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РФ вночі запустила по Україні 88 дронів: є влучання

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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РФ вночі запустила по Україні 88 дронів: є влучання
Протиповітряною обороною знешкоджено 71 ворожий БпЛА
фото: Нацполіція

Повітряні сили відзвітували про наслідки нічної атаки на Україну

У ніч проти 28 травня противник застосував для атак на Україну п'ять балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23», керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 88 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Дрони РФ запускала з Міллерово, Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська.

Повітряний напад відбивали, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 71 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та півдні країни. 34 – збито вогневими засобами ураження, 37 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ», – йдеться в повідомленні.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у восьми локаціях.

Раніше повідомлялося, що уночі Росія атакувала залізницю у трьох областях.

Також російські терористи атакували промислове підприємство у Світловодську Кіровоградської області. Внаслідок атаки є постраждалі.

Нагадаємо, триває 1190-й день повномасштабної війни. За минулу добу противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 60 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та 94 керованих авіаційних бомби. Зафіксовано 912 ворожих ударів дронами-камікадзе, здійснено 3237 артилерійських обстрілів.

Також відбулося 166 бойових зіткненнь. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. 

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна дрон

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