В Одесі прогриміли вибухи: місто атакують ворожі дрони
Загроза для міста триває
У ніч на 10 червня в Одесі прогриміли вибухи. Місто опинилось під атакою ворожих дронів. Про це повідомляють моніторингові канали та влада міста, передає «Главком».
О 01:16 мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що в місті чутно вибухи. За декілька хвилин до цього він написав: «Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. Місто під атакою ударних безпілотників!».
Своєю чергою очільник Одеської ОВА Олег Кіпер додав: «Одеса та район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками!».
Одеса. Місцеві пабліки пишуть про влучання у пологовий будинок🤬
Офіційно влада міста поки не коментувала атаку pic.twitter.com/Si5bTyipLl
Нагадаємо, у ніч на 3 червня російські терористи знову атакували Одесу. Тоді внаслідок нічної російської атаки пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, згоріли автівки.
До слова, цієї ночі у Києві та області прогриміли вибухи.
О 00:05 у столиці оголосили повітряну тривогу, трохи раніше в області пролунали також сирени тривоги.
Про роботу ППО у столиці повідомляє КМВА. Також мер Києва Віталій Кличко додав, що на Оболоні працюють сили ППО по ворожих БпЛА.
Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:
Нагадаємо, триває 1203-й день війни.
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