В Одесі прогриміли вибухи: місто атакують ворожі дрони

Загроза для міста триває

У ніч на 10 червня в Одесі прогриміли вибухи. Місто опинилось під атакою ворожих дронів. Про це повідомляють моніторингові канали та влада міста, передає «Главком».

О 01:16 мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що в місті чутно вибухи. За декілька хвилин до цього він написав: «Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. Місто під атакою ударних безпілотників!».

Своєю чергою очільник Одеської ОВА Олег Кіпер додав: «Одеса та район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками!».

Одеса. Місцеві пабліки пишуть про влучання у пологовий будинок🤬

Офіційно влада міста поки не коментувала атаку pic.twitter.com/Si5bTyipLl — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 9, 2025

Нагадаємо, у ніч на 3 червня російські терористи знову атакували Одесу. Тоді внаслідок нічної російської атаки пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, згоріли автівки.

До слова, цієї ночі у Києві та області прогриміли вибухи.

О 00:05 у столиці оголосили повітряну тривогу, трохи раніше в області пролунали також сирени тривоги.

Про роботу ППО у столиці повідомляє КМВА. Також мер Києва Віталій Кличко додав, що на Оболоні працюють сили ППО по ворожих БпЛА.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1203-й день війни.