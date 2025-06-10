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В Одесі прогриміли вибухи: місто атакують ворожі дрони

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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В Одесі прогриміли вибухи: місто атакують ворожі дрони
Дрони атакують Одесу
фото з відкритих джерел

Загроза для міста триває

У ніч на 10 червня в Одесі прогриміли вибухи. Місто опинилось під атакою ворожих дронів. Про це повідомляють моніторингові канали та влада міста, передає «Главком».

О 01:16 мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що в місті чутно вибухи. За декілька хвилин до цього він написав: «Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. Місто під атакою ударних безпілотників!».

Своєю чергою очільник Одеської ОВА Олег Кіпер додав: «Одеса та район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками!».

Нагадаємо, у ніч на 3 червня російські терористи знову атакували Одесу. Тоді внаслідок нічної російської атаки пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, згоріли автівки.

До слова, цієї ночі у Києві та області прогриміли вибухи.

О 00:05 у столиці оголосили повітряну тривогу, трохи раніше в області пролунали також сирени тривоги.

Про роботу ППО у столиці повідомляє КМВА. Також мер Києва Віталій Кличко додав, що на Оболоні працюють сили ППО по ворожих БпЛА.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1203-й день війни.

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Теги: вибух Одеса дрон

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