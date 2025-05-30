Стало відомо, чим РФ розплатилась з Іраном за «шахеди»

Використання золота замість грошей дозволило РФ оминути обмеження, пов’язані з фінансовими операціями в доларах

Іранська компанія Sahara Thunder отримала від Росії оплату за ударні безпілотники Shahed-136 у вигляді золотих злитків. Про це пише The Washington Post з посиланням на вашингтонську дослідницьку групу C4ADS, яка отримала доступ до контракту між сторонами, передає «Главком».

Зазначається, що документ датований 16 березням 2023 року, був підписаний між іранським виробничим підприємством та особливою економічною зоною «Алабуга» у Татарстані, де здійснювалося складання дронів.

Зокрема йдеться про постачання майже 1,8 тонн золота за ціною 58,32 долара за грам.

Крім того, в іншому договорі від 5 квітня 2023 року фігурує ще одна партія – понад 2 тонни золота, також призначена для іранської сторони. Однак подробиці цієї угоди наразі залишаються невідомими.

Дослідники C4ADS дійшли висновку, що використання золота дозволило РФ оминути обмеження, пов’язані з фінансовими операціями в доларах, які могли бути заблоковані чи ускладнені санкціями американського Мінфіну.

Більше того, розплата золотом забезпечує анонімність учасників угоди.

Нагадаємо, Росія оснащує дрони-камікадзе типу «Шахед» новим видом бойової частини.

Зазначається, що від початку 2025 року у будові дронів розвідники зафіксували такі зміни:

новий вид бойової частини вагою 90 кг;

польотний контролер, блок розподілу потужності та акумуляторну батарею перенесено з носової частини у хвостову;

у конструкцію БПЛА встановлено додатковий баласт.

На завадозахищеній восьмиканальній CRP-антені супутникової навігації з круговим розміщенням периферійних патч-антен виявлено стікер із маркуванням китайською та англійською мовами «Agricultural equipment parts», а також номером, що вказує на виробництво у 2024 році.

За даними ГУР, Росія все частіше використовує китайську продукцію, щоб замінити компоненти з США та Євросоюзу. Зокрема, у CRP-антені одну зі схем виробництва США замінили на ту, яку виробляють у Китаї. Відомо також, що безпілотники отримали нові серії – «Ъ» і «КЦ».