Глава «ЛНР» заявив про перехід всієї Луганщини під російський контроль

Глава «ЛНР» заявив про повний контроль над Луганщиною. Російські «воєнкори» ставлять заяву під сумнів

Самопроголошений глава так званої Луганської Народної Республіки Леонід Пасічник заявив, що територія Луганської області повністю перейшла під російський контроль. Про це він повідомив в ефірі російського «Першого каналу» 30 червня 2025 року, стверджуючи: «Буквально два дні тому прийшла доповідь про те, що територія «Луганської Народної Республіки» повністю звільнена, 100%». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Проте заява Пасічника викликала сумніви навіть серед низки найвідоміших проросійських військових блогерів. Уже у вівторок, 1 липня, багато з них висловили незгоду, стверджуючи, що кілька невеликих міст у Луганській області контролюються Україною.

«Я не можу погодитися з цим твердженням. (...) Великий населений пункт ще не звільнено – Новоєгорівка», – заявив проросійський військовий блогер Юрій Подоляка.

Ні Кремль, ні Україна офіційно не підтвердили заяву Пасічника. Згідно з даними Deepstate, заява не відповідає дійсності.

Як зазначає TV2, російський журналіст і письменник Іван Філіппов повідомив, що блогери все частіше критикують масові втрати особового складу російської армії. За даними розслідувань незалежних російськомовних ЗМІ та британської розвідки, з 2022 року на фронті загинув або отримав поранення один мільйон російських солдатів. Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що 2025 рік стане найсмертоноснішим для російських військ в Україні, оскільки за перші чотири місяці року було вбито або поранено приблизно 160 тис російських солдатів.

«Зараз достатньо людей, щоб відправити їх на фронт, щоб компенсувати величезні втрати, але недостатньо, щоб зробити серйозний прогрес у наступі», – каже Філіппов. Експерти The Washington Post зазначають, що стратегія Росії полягає у «масових атаках», де солдатів «відправляють на смерть в обмін на територію». «Ця тактика – єдине, на що здатна російська армія на даний момент. І це дуже негуманно, бо це фактично означає обмін мертвих солдатів на територію», – зазначив військовий аналітик Ян Матвєєв.

Іван Філіппов порівнює ситуацію з російськими новобранцями із серіалом «Гра в кальмара». Він зазначає, що військові блогери поширюють відео, де поранених російських солдатів без кінцівок відправляють назад на війну, а також відео з п'яними та нездатними до бігу новобранцями. «Складається враження, що ціна російського життя на фронті дорівнює нулю», – говорить Філіппов. Він стверджує, що до армії залучають людей у відчайдушному економічному становищі, часто з проблемами наркотиків та алкоголю, яких приваблюють «чудові зарплати» у військовому секторі.

Нагадаємо, на окупованій території Луганщини наразі діють 102 загони «юнармії», у яких беруть участь понад шість тисяч українських дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Луганської обласної військової адміністрації Олексія Харченко.

«У так званій ЛНР збираються посилити взаємодію із «юнармією» – дитячо-юнацьким громадським рухом, що займається мілітаризацією та військовою підготовкою російських дітей та підлітків. Відповідну угоду уклали в окупаційній адміністрації регіону», – йдеться у повідомленні.