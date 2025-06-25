На Київщині затримано американця, який понад 30 років розшукується за розбещення дітей

66-річного громадянина США, який перебував у міжнародному розшуку з 1992 року, було затримано на Київщині

В Україні затримано громадянина США, який понад 30 років переховувався від правосуддя за сексуальні злочини проти дітей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

Повідомляється, що 66-річного громадянина США, який перебував у міжнародному розшуку з 1992 року, було затримано на території Київської області.

«Згідно з матеріалами американських правоохоронних органів, затриманий, працюючи директором дитячого садка в окрузі Піма, штат Арізона, упродовж 1984–1991 років вчинив низку сексуальних злочинів щодо чотирьох дітей віком від чотирьох до дев'яти років. До моменту винесення вироку Вищим судом штату Арізона він залишив територію США та ухилявся від відповідальності, використовуючи підроблені документи на ім’я громадянина Мексики», – йдеться у повідомленні.

Як повідомили у Генпрокуратурі, встановити місцезнаходження розшукуваного вдалося завдяки використанню цифрових технологій, зокрема аналізу даних із відкритих джерел. На території України чоловік проживав під вигаданими анкетними даними у приватному будинку на Київщині.

Після ідентифікації особи правоохоронці провели обшук і затримали чоловіка за місцем фактичного проживання.

Наразі прокурори готують клопотання до суду про застосування тимчасового арешту з метою подальшого вирішення питання щодо його екстрадиції. Згідно з інформацією, наданою компетентними органами США, затриманого обвинувачують за 15 пунктами кримінального законодавства.

Нагадаємо, французький суд у місті Ванн виніс вирок 74-річному хірургу Жоелю Ле Скуарнеку, засудивши його до 20 років позбавлення волі за систематичне сексуальне насильство над сотнями пацієнтів, більшість з яких були дітьми. Попри те, що це максимальний можливий термін, багато потерпілих вважають вирок недостатньо суворим і висловили обурення рішенням суду.

До слова, в Україні зафіксовано 1119 звернень щодо сексуального насильства внаслідок російської агресії, з яких 750 від чоловіків. Зазначається, що 342 звернення надійшло від жінок, а решта – від неповнолітніх.