Сумщина в небезпеці? Евакуація може стати необхідністю

Російські війська намагаються просуватися на північ від Сум

Ситуація на Сумщині загострюється: російські окупаційні війська продовжують спроби просування в регіоні, що викликає занепокоєння та дискусії щодо можливої евакуації. Хоча українські захисники чинять значний опір, військові експерти закликають цивільне населення бути готовими до найгіршого сценарію. Про це повідомляє «Главком».

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), російські війська просунулися на південь від села Андріївка та, ймовірно, повністю захопили цей населений пункт, розташований на північ від обласного центру Суми. Також є непідтверджені дані російських «воєнкорів» про просування до Варачина (на північ від Сум), а також на північ від Запсілля та Миропілля. Українські сили, своєю чергою, контратакують біля Писарівки.

фото: Інститут вивчення війни (ISW)

Попри це, Сили оборони продовжують давати відсіч. Зокрема, оператори 6-го полку «Рейнджер» Сил спеціальних операцій Збройних Сил України знищили групу російських військових безпосередньо біля українського кордону на Курському напрямку, одного загарбника взявши в полон. Ворожа група намагалася штурмувати позиції Сил оборони України в Сумській області, проте отримала відсіч. Чотирьох окупантів ліквідували, одного змусили здатися в полон.

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на Курському напрямку українські воїни відбили 39 атак противника. Ворог здійснив 161 артилерійський обстріл, скинув 15 керованих авіабомб.

фото: Генштаб ЗСУ

Боєць ЗСУ з позивним «Мучной» повідомив про повну окупацію Новомиколаївки та часткову присутність ворога в посадці перед н.п Варачине. Також за його словами ворог підтягує сили для наступу на Малу Корчаківку.

Колишній речник Генштабу, військовий експерт Владислав Селезньов, в інтерв’ю «Главреду» заявив, що ситуація для міста Суми є складною. Російські війська активно обстрілюють місто, і їхня головна мета – створення так званої санітарної або буферної зони.

«Тому я раджу жителям Сум – бодай дітей, літніх людей вивозити до більш безпечних регіонів країни і бути готовими до оборони міста, бо ворог виконує наказ Путіна», – зазначив Селезньов.

Експерт висловив сподівання, що росіяни дійдуть до передових оборонних рубежів і не зможуть просуватися далі. Проте він зауважив: «Якщо відбудеться прорив через ці фортифікації, це може свідчити або про геть погану роботу ОВА, або про те, що ворог має перевагу в ресурсах настільки значну, що здатен пробиватися навіть крізь наші оборонні споруди».

Нагадаємо, російська окупаційна армія продовжує чинити тиск на українські позиції та досягати часткових успіхів на фронті. Згідно з оновленою мапою бойових дій від DeepState, опублікованою ввечері 6 червня, окупаційним силам вдалося просунутися в Сумській області, передає «Главком».

Аналітики зазначають, що на Сумському напрямку за останню добу російські війська розширили свій плацдарм і навіть просунулися в новому районі вздовж державного кордону.

За їхніми даними, ворог захопив населені пункти Кіндратівка та Олексіївка, а також просунувся в районах Біловодів, Локні та Садків.