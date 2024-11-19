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Росія визнає не дійсними паспорти «ЛНР» та «ДНР» – Центр нацспротиву

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росія визнає не дійсними паспорти «ЛНР» та «ДНР» – Центр нацспротиву
Росія скасовує паспорти псевдореспублік
фото з відкритих джерел

Росіяни планують стовідсоткову паспортизацію громадян України на окупованих територіях

З наступного місяця «паспорти» так званих «ДНР» та «ЛНР» втратять чинність, оскільки Росія прагне завершити повну паспортизацію на тимчасово окупованих територіях України.

Як інформує Центр національного спротиву (ЦНС), «з 1 грудня 2024 року паспорти псевдореспублік «ДНР» та «ЛНР», які окупанти змушували отримувати жителів окупованого Донбасу з 2014 року, будуть визнані недійсними».

Це пов’язано з примусовою зміною громадянства, що передбачає обов’язкову заміну паспортів. Кремль поставив завдання забезпечити стовідсоткову паспортизацію українців, змушуючи їх отримувати російські паспорти.

У зв’язку з цим колаборанти на окупованих територіях активізували кампанію із заміни документів на російські. Вони заявляють, що з 1 січня 2025 року жителі цих регіонів без російських паспортів втратять усі права та можливості.

«Особливо це зачіпає найбільш соціально вразливі категорії населення, які залишилися під окупацією, та супроводжується погрозами», – додають у ЦНС.

До слова, на тимчасово окупованій території Запорізької області російські загарбники організували збір коштів на війну проти України. Захід провели в одній із захоплених шкіл, прикриваючись «волонтерською діяльністю». Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).

Окрім цього, Центр національного спротиву повідомив, що росіяни створять Центри популяризації російської «мови» на всіх тимчасово окупованих територіях України. 

Також окупанти на Херсонщині навчають вчителів-колаборантів виявляти дітей, які «за Україну».

Окрім того, стало відомо, що люди під окупацією не отримають компенсацію після вакцинації без паспорта РФ.

Раніше стало відомо, що жителі тимчасово окупованих територій України можуть залишитися без опалення, якщо не матимуть російського паспорта.

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Теги: росія окупанти опалення населення росіяни паспорт

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Політика

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