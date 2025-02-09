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Україна розшукує росіян та бізнесмена з «ЛНР», які стоять за відомим онлайн-казино

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Україна розшукує росіян та бізнесмена з «ЛНР», які стоять за відомим онлайн-казино
фото з відкритих джерел

Печерський суд заочно арештував верхівку офшорної компанії зі зв’язками з РФ

До бази розшуку Міністерства внутрішніх справ України потрапили громадяни Росії Дмитро Пунін, Іван Банніков і Олексадр Матяшов, підозрювані у пособництві державі-агресорці. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «КРАІЛ game over, або Як «швидка» рятувала Pin-Up».

Вказані росіяни були заочно заарештовані Печерський райсудом у середині грудня 2024 року. Також 6 лютого до бази МВС додалися й інші співучасники – дружина Пуніна Марина Ільїна та її батько Володимир Ільїн.

За матеріалами слідства, у 2019 році росіянин Дмитро Пунін зареєстрував на Кіпрі компанію Guruflow Team Ltd. Пізніше її кінцевими бенефіціарами, окрім Пуніна, стали його дружина, громадянка України Марина Ільїна і двоє росіян Іван Банніков та Олексадр Матяшов. У квітні 2021 року Guruflow Team Ltd зареєструвало торговий знак Pin-Up. Також кіпрська фірма до середини квітня 2022-го володіла російською «Пин-Ап.Ру», яку заснував родич прем’єр-міністра РФ Мішустіна Олександр Удодов. Що цікаво: після нападу Росії на Україну «Пин-Ап.Ру» було перейменовано на «Фонкор».

В Україні бренд Pin-Up з’явився у червні 2021 року завдяки громадянину Володимиру Ільїну, батькові згаданої співвласниці Guruflow Team Ltd. Цей же чоловік зареєстрував домен pin-up.ua, які разом із торгівельною маркою передав права власності на той час новоствореній ТОВ «Укр гейм технолоджі».

Крім цього, Ільїн налагодив бізнес на території окупованого Луганська за законодавством РФ. Зокрема, став співвласником фірми «Газстрой Луганск».

За місяць до надання ліцензії від КРАІЛ ТОВ «Укр гейм технолоджі» одержало від Guruflow Team Ltd у платне користування програмне забезпечення для налагодження роботи онлайн-казино в Україні. Слідство зафіксувало: у 2023-2024 роках ТОВ «Укр гейм технолоджі» перевело 6,24 млн євро на рахунок Guruflow Team Ltd у вигляді роялті. Разом з тим, кіпрська фірма, узявши у борг 14,2 млн євро у російської «Пин-Ап.Ру» (теперішнього «Фонкору»), щороку його погашала. У свою чергу «Фонкор» платив податки до бюджету країни-агресорки, а також у розпал агресії перерахував 12,8 млн рублів Паралімпійському комітету Росії для підтримки ветеранів так званої «СВО».

Варто наголосити: у березні 2023 року президент Володимир Зеленський ввів санкції щодо російського «Фонкору» терміном на 50 років.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року працівники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого. Він підозрюється у пособництві державі-агресорці і незаконному зберіганні наркотиків.

Як повідомлялося, у 28 жовтня 2020 року Кабмін призначив Рудого головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Згодом у січні 2024 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у діях Рудого ознаки корупції. За даними слідства, Рудий помстився керівниці апарату КРАІЛ, через що виніс на розгляд і проголосував за дисциплінарне провадження і відсторонення її від посади.

Вже 15 січня 2025 року правоохоронці затримали та повідомили про підозру у пособництві РФ члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Як повідомляв «Главком» йдеться про Євгена Яхнія. За даними правоохоронців, член комісії разом з головою КРАІЛ упродовж тривалого часу не вживав заходів щодо анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в мережі інтернет.

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Теги: прокурор слідство росіяни онлайн-казино азартні ігри Україна росія

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