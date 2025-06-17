Трамп знав про атаку на Київ?

Чому Трамп терміново поїхав з саміту G7?

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З високою долею імовірності його попередили про масовану атаку росіян на Київ. Росіяни чи американська розвідка не так важливо.

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Останні два місяці Україна, європейці та ряд республіканців тиснули на Трампа, щоб він нарешті жорстко виступив проти росіян. Цей раунд, на жаль, залишився за Путіним. А на саміті Великої сімки, відразу після обстрілу росіян – тема санкцій стала б головною. Трамп не хоче приймати ніяких рішень, а тому він вирішив виїхати.

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На жаль, у нас немає іншої стратегії ніж спільно з європейцями і частиною республіканців тиснути і далі на Трампа. Не сваритися, а саме тиснути. Я кілька місяців говорю одну річ: головний тиск, який сприйме Трамп – рейтинг республіканців. 3.11.2026 відбудуться вибори в конгрес та оновиться третина сенату.

Одна з головних причин падіння рейтингу Трампа – мʼяке ставлення до Путіна. Саме тому надважливо зараз працювати з притомною частиною республіканців. Але при цьому ні в якому разі не стати знову частиною виборчої битви між демократами і республіканцями.

Версія про «українську» причину відʼїзду Трампа з Канади підтверджує також відсутність якихось вагомих рішень по Ірану.