Окупанти продовжують експортувати вугілля з «ЛНР» попри санкції

Крадене вугілля в інші країни росіяни відправляють під іншими документами, тому країни-одержувачі можуть і не знати, де його видобували

Крадене на тимчасово захопленій Луганщині вугілля попри санкції, накладені на російських загарбників, продовжує постачатися на експорт у низку країн. Про це повідомила Східна правозахисна група.

«Підприємства з окупованої Луганської області, незважаючи на накладені експортні обмеження, експортують видобуте вугілля до Туреччини, Індонезії, Єгипту, Алжиру та Узбекистану. Про це повідомляється у звітах окупаційної митної служби РФ», – йдеться в дописі.

Окрім того, згідно з інформацією зі звітів окупантів, Китай, Індія, Латвія і Туреччина виступають імпортерами обладнання, засобів наземного транспорту та їхніх частин, гуми, нетканих матеріалів, а також виробів з паперової маси.

«Варто зазначити, що вугілля в інші країни відправляють під іншими документами, тому країни-одержувачі можуть і не знати, де його видобували», – зазначають у Східній правозахисній групі.

Нагадаємо, окупанти планують «експортувати» з тимчасово окупованої Луганської області понад 300 тонн соняшнику, який «скупили» у місцевих аграріїв за заниженими цінами.

До слова, компанія Taiwan Cement Corporation (TCC) відмовилась купувати вугілля в Росії. Про це повідомляє пресслужба компанії. Один із двох найбільших імпортерів вугілля в Тайвані, TCC оголосив про повне припинення співпраці з російськими вугільниками. Компанія, яка закуповувала паливо у РФ для своєї електростанції Хопінг, ухвалила рішення відмовитися від нових контрактів із вересня 2024 року. Остання партія вугілля прибуде до Тайваню в жовтні.

А Індія за підсумками січня-вересня поточного року купила в Росії 6,1 млн тонн енергетичного вугілля, що на 26% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Це негативно позначиться на економіці РФ, адже Індія є одним з найбільший покупець російського вугілля.