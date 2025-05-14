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Понад 6 тис. дітей з Луганщини окупанти залучили до «юнармії»

Володимир Слюсарь
glavcom.ua
Володимир Слюсарь
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Понад 6 тис. дітей з Луганщини окупанти залучили до «юнармії»
Учасники руху «Юнармія» на окупованій території в Запорізькій області
фото: Запорізька обласна прокуратура

На території Луганської області діють 102 загони «юнармії»

На окупованій території Луганщини наразі діють 102 загони «юнармії», у яких беруть участь понад шість тисяч українських дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Луганської обласної військової адміністрації Олексія Харченко.

«У так званій ЛНР збираються посилити взаємодію із «юнармією» – дитячо-юнацьким громадським рухом, що займається мілітаризацією та військовою підготовкою російських дітей та підлітків. Відповідну угоду уклали в окупаційній адміністрації регіону», – йдеться у повідомленні.

Наразі на захопленій росіянами території області у 24 адміністративно-територіальних одиницях діють 102 загони «юнармії». До пропагандистських заходів залучено понад шість тисяч українських дітей.

Також відомо, що загально на окупованій частині Донецької та Луганської областях майже 50 тис. дітей залучені до військово патріотичних рухів «Юнармія» та «Орлята Росії». Після повноліття дітей, які до цього були учасниками таких мілітаризованих рухів на окупованих територіях, фіксують випадки, коли вони гинули на війни проти України.

Станом на жовтень 2024 року на тимчасово окупованих територіях Донеччини живуть 462 476 дітей, з них 147 тисяч навчаються у школах, а на окупованій Луганщині – 310 227 дітей, з яких менше аніж 100 тисяч навчаються у школах.

Нагадаємо, що за даними у Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, наразі в Україні у розшуку перебуває понад 70 тис. осіб. Серед них – 2740 дітей.

Також у школах та дитячих садках Києва триває робота з модернізації інфраструктури, спрямована на підвищення безпеки та забезпечення цифрової доступності. За даними міської влади, наразі в освітніх закладах вже встановлено 1 319 оглядових відеокамер у школах, 123 камери з функцією розпізнавання облич та 13 оглядових камер у дитячих садках.

До слова у тимчасово окупованому Криму відкрили студію пропагандистської телерадіокомпанії «Таврія». Воно працює на вкраденому у Суспільного обладнанні під час втечі з правобережжя області у 2022 році.

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Теги: Луганщина «ЛНР» діти окуповані території

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