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Глава Закарпатської ОВА пересів на інвалідний візок: у чому причина

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Глава Закарпатської ОВА пересів на інвалідний візок: у чому причина
Посадовець заявив, що особисто для нього питання безбар'єрності набуло нового значення
фото: Віктор Микита / Facebook

Микита: «Нещодавно пообіцяв присутнім людям з інвалідністю, що тимчасово пересяду на крісло колісне»

Очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита тимчасово сів на колісне крісло, щоб дослідити безбар'єрність в Ужгороді. Він проїхав вулицями обласного центру, щоб побачити, з якими проблемами щодня стикаються люди на кріслах колісних. Про це посадовець повідомив у Facebook.

В ОВА заявили, що регіон підтримує Національну стратегію зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року. Саме тому очільник обласної військової адміністрації підписав декларацію в межах конференції «Безбар'єрна Україна».

«Нещодавно на зустрічі з громадою й активом у межах конференції «Безбар'єрна Україна», яку по всій країні ініціювала перша леді Олена Зеленська, пообіцяв присутнім людям з інвалідністю, що тимчасово пересяду на крісло колісне та разом із ними проїду вулицями обласного центру, щоб відчути на собі реальні бар'єри, які вони долають щодня», – заявив Микита.

Так, посадовець пересів на крісло колісне разом зі спортсменкою, чемпіонкою України, Європи та світу з фехтування на візках Надією Дьолог.

Після поїздки глава Закарпатської ОВА заявив, що особисто для нього питання безбар'єрності набуло нового значення.

«Цей досвід ляже в основу майбутньої роботи», – пообіцяв посадовець.

Нагадаємо, напередодні в Ужгороді дитячий розважальний центр заборонив дівчинці з інвалідністю перебувати в закладі на візку.

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Теги: Закарпаття

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