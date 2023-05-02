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Правоохоронці викрили нову схему «переправи» ухилянтів за кордон

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Правоохоронці викрили нову схему «переправи» ухилянтів за кордон
Двоє закарпатців організували протизаконний бізнес
фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

42-річного чоловіка та його 38-річну спільницю затримали неподалік вокзалу у Чопі

На Закарпатті викрили чергову схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. За свої послуги члени злочинної групи вимагали 5500 євро. Про це йдеться на Facebook-сторінці спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, підозрювані за грошову винагороду організували схему незаконного перетину кордону на поїзді міжнародного сполучення без внесення відповідних даних до офіційних баз.

Встановлено, що фінансовий розрахунок із «клієнтами» відбувався у декілька етапів: спершу переказами на банківські картки, надалі – «з рук у руки», зокрема під час безпосередньої посадки особи на вокзалі. Вартість такої послуги для однієї особи становила 5500 євро.

Затримали вказаних осіб правоохоронці «на гарячому» – після перевезення на власному авто потенційного ухилянта у місто Чоп та отримання від нього останньої частини коштів у розмірі 2800 євро. 

«Бізнесменам» повідомлено про підозру двом місцевим мешканцям за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч.3 ст.332 КК України). Зараз вирішується питання про обрання для підозрюваних міри запобіжного заходу, а також перевіряється причетність до злочину інших осіб.  Також зазначено, що досудове розслідування будуть здійснювати слідчі поліції Закарпатської області за оперативного супроводу Міграційної поліції Закарпаття. 

Нагадаємо, для того, щоб уникнути отримання повісток, військовозобов'язані українці вдаються до різноманітних хитрощів. Про це «Суспільному» розповів керівник територіального центру комплектування Бурині Сергій Павлов.  За словами Сергія Павлова, комплектувати армію зараз непросто.

«Зараз дуже багато розкидано по «ютубах», по месенджерах, що повістки не треба отримувати, що незаконно їх видають, що територіальні центри вважаються як незаконні формування. Плюс дуже багато людей, які могли б служити, та вони не хочуть, вони шукають жінок з інвалідністю, на них одружуються, надають документи. Починають вступати в університети, в училища різні, щоб за статтею 23 (частина 1 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначає відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації – «Главком»). «відкосити» від армії, від призову по мобілізації», – розповідає Павлов. Павлов зазначив, що роздавати повістки мають право будь-де, адже в Конституції не прописані місця, де роздавати повістки заборонено.

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Теги: прокуратура Сергій Павлов кордон місто послуги Facebook розслідування українці документи Закарпаття перевезення

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