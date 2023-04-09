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Заява Тищенка про замах: поліція Закарпаття розповіла перші подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Заява Тищенка про замах: поліція Закарпаття розповіла перші подробиці
Авто секретаря міської ради Ужгорода Арсена Мелкумяна згоріло у ніч проти неділі
фото: Віталія Глаголи

Люди під час інциденту не постраждали

Правоохоронці прокоментували заяву нардепа Миколи Тищенка про замах та підрив машини. Так, речниця Національної поліції Закарпатської області Ганна Дан у коментарі ТСН.ua розповіла, що у ніч проти неділі, 9 квітня, сталося загоряння автівки секретаря міської ради Ужгорода Арсена Мелкумяна.

Згоріло авто секретаря міської ради Ужгорода Арсена Мелкумяна
Згоріло авто секретаря міської ради Ужгорода Арсена Мелкумяна
фото: Віталія Глаголи

«У нас цей факт зафіксований. Ми здійснили усі необхідні першочергові слідчі дії, деякі наразі ще тривають. Всі ці відомості внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією частини , статті 194 – ідеться про умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу», – повідомили у поліції.

Заява Тищенка про замах: поліція Закарпаття розповіла перші подробиці фото 1

Ганна Дан додала, що поліція розслідує інцидент.

Поліція проводить необхідні експертизи
Поліція проводить необхідні експертизи
фото: Віталія Глаголи

«Наразі інформація про начебто замах не підтверджується і не спростовується, мусять бути проведені всі експертизи. Люди не постраждали, там лише автомобіль загорівся», – пояснила вона.

Раніше народний депутат Микола Тищенко заявив про замах та підрив авто. За його словами, «лісова мафія» намагалася прибрати члена тимчасової слідчої комісії.

Нагадаємо, у Верховній Раді торік було створено тимчасову слідчу комісію (ТСК) з питань розслідування можливих фактів неефективної діяльності Державного агентства лісових ресурсів України. Очолив народний депутат тоді ще від «Слуги народу» Микола Тищенко.

6 квітня на Комітеті закордонних справ розглядалося питання делегації групи дружби до Іспанії, до якої увійшов скандальний нардеп Микола Тищенко. 

Також нещодавно ЗМІ розповсюдили аудіозапис, у якому нібито нардеп Ігор Негулевський у розмові з Миколою Тищенком вирішив «взяти під контроль» Мінекології. Негулевський нібито хотів викрасти $200 млн і втекти в Азію.

До слова, Микола Тищенко виїхав у Таїланд. Про це стало відомо з розповсюдженої посольством України інформації: там анонсували зустріч з депутатом 27 січня.

Раніше повідомлялося, що Тищенко вже втратив посаду: «слуги» ухвалили рішення.

Крім того, мандрівку нардепа Миколи Тищенка до Таїланду висміяли у соцмережах. Суспільство не оцінило добрих намірів скандального нардепа Тищенка, і вибухнуло сотнями жартів на цю тему. Йому рекомендують «перевірити Монако та Куршавель», та заснувати власний «Батальйон Пхукет»: соцмережі шоковані «відпусткою» нардепа Тищенка.

Теги: поліція автомобіль машини Закарпаття

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