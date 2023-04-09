Заява Тищенка про замах: поліція Закарпаття розповіла перші подробиці
Люди під час інциденту не постраждали
Правоохоронці прокоментували заяву нардепа Миколи Тищенка про замах та підрив машини. Так, речниця Національної поліції Закарпатської області Ганна Дан у коментарі ТСН.ua розповіла, що у ніч проти неділі, 9 квітня, сталося загоряння автівки секретаря міської ради Ужгорода Арсена Мелкумяна.
«У нас цей факт зафіксований. Ми здійснили усі необхідні першочергові слідчі дії, деякі наразі ще тривають. Всі ці відомості внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією частини , статті 194 – ідеться про умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу», – повідомили у поліції.
Ганна Дан додала, що поліція розслідує інцидент.
«Наразі інформація про начебто замах не підтверджується і не спростовується, мусять бути проведені всі експертизи. Люди не постраждали, там лише автомобіль загорівся», – пояснила вона.
Раніше народний депутат Микола Тищенко заявив про замах та підрив авто. За його словами, «лісова мафія» намагалася прибрати члена тимчасової слідчої комісії.
Нагадаємо, у Верховній Раді торік було створено тимчасову слідчу комісію (ТСК) з питань розслідування можливих фактів неефективної діяльності Державного агентства лісових ресурсів України. Очолив народний депутат тоді ще від «Слуги народу» Микола Тищенко.
6 квітня на Комітеті закордонних справ розглядалося питання делегації групи дружби до Іспанії, до якої увійшов скандальний нардеп Микола Тищенко.
Також нещодавно ЗМІ розповсюдили аудіозапис, у якому нібито нардеп Ігор Негулевський у розмові з Миколою Тищенком вирішив «взяти під контроль» Мінекології. Негулевський нібито хотів викрасти $200 млн і втекти в Азію.
До слова, Микола Тищенко виїхав у Таїланд. Про це стало відомо з розповсюдженої посольством України інформації: там анонсували зустріч з депутатом 27 січня.
Раніше повідомлялося, що Тищенко вже втратив посаду: «слуги» ухвалили рішення.
Крім того, мандрівку нардепа Миколи Тищенка до Таїланду висміяли у соцмережах. Суспільство не оцінило добрих намірів скандального нардепа Тищенка, і вибухнуло сотнями жартів на цю тему. Йому рекомендують «перевірити Монако та Куршавель», та заснувати власний «Батальйон Пхукет»: соцмережі шоковані «відпусткою» нардепа Тищенка.
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