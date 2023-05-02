Різьбяр із Закарпаття створив скульптуру страченого росіянами воїна (фото)

Герой, який віддав життя за незалежність України

Захисник загинув після слів «Слава Україні!»

Різьбяр із Закарпаття Микола Глеба створив скульптуру Героя України Олександра Мацієвського. Світлини своєї роботи скульптор опублікував на сторінці у Facebook.

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Микола Глеба зі своїм витвором мистецтва фото: Gleba Kolya / Facebook

Різьбяр із Закарпаття створив скульптуру Героя України Олександра Мацієвського фото: Gleba Kolya / Facebook

фото: Gleba Kolya / Facebook

Раніше Микола Глеба створив скульптуру хлопчика, який плакав на українсько-польському кордоні. Тоді він переміг у конкурсі з різьблення бензопилою Living Heritage Events у Лондоні.

Скульптура, присвячена маленькому хлопчику, який сам дійшов до кордону фото з відкритих джерел

Тоді чоловік передав свій виграш на закупівлю захисних жилетів, телефони та сонячні електростанції, аптечки та сухі пайки для українців.

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У березні стало відомо, що російські війська розстріляли українського воїна після слів «Слава Україні!», поширивши відповідне відео в мережі. Коли саме було записане відео – невідомо.

Полоненим українським бійцем був солдат 163-го батальйону цієї бригади Олександр Мацієвський, родом із Молдови. Сина на кадрах з відео впізнала також мати.

Олександр працював електромонтером в Києві. З початку повномасштабного вторгнення добровольцем пішов у військкомат. Навесні захищав Чернігівщину, а в грудні 2022 року брав участь у боях на сході України поблизу Соледару. 30 грудня він вийшов на завдання разом з ще чотирма військовослужбовцями, але під час бою зв’язок з ними зник.

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За інформацією СБУ, Олександр Мацієвський був призваний на військову службу у березні 2022 року. З кінця грудня він вважався зниклим безвісти поблизу населеного пункту Красна Гора в Донецької області. Як вдалося встановити СБУ, Олександра Мацієвського розстріляли 30 грудня 2022 року. Його тіло повернули додому в лютому 2023 року.

Згодом президент Володимир Зеленський надав звання «Герой України» бійцю Олександру Мацієвському, якого вбили російські військові після сказаної ним фрази «Слава Україні!».

Як відомо, ГУР встановило ім'я окупанта, який вчинив криваву розправу над українським полоненим.

До слова, у центрі Києва з’явився мурал, присвячений страченому росіянами військовому (фото). Також мурал на честь розстріляного Олександра Мацієвського зʼявився і в Рівному (відео).