Виманювали гроші у іноземців: Нацполіція ліквідувала міжнародну злочинну організацію (фото)
Ділки ошукали іноземців на понад 65 мільйонів чеських крон
Організували схему шахрайства двоє чоловіків – українець та громадянин Республіки Чехія. Вони налагодили роботу сall-центру у Дніпрі, за допомогою якого виманювали гроші у громадян Чеської Республіки..Про це пише пресслужба Національної поліції України
Фігуранти потрапили у поле зору поліцейських влітку минулого року. Саме тоді правоохоронці встановили, що на території України діє злочинна організація з міжнародними зв’язками, яка «спеціалізується» на шахрайствах відносно громадян Чеської Республіки.
«Зібравши необхідну доказову базу, правоохоронці провели спецоперацію, яка одночасно проходила на території України та Чеської Республіки. У результаті проведених заходів правоохоронці затримали двох організаторів. Також українські правоохоронці затримали п’ятьох активних членів угруповання, всі вони громадяни іноземних країн. Наразі вирішується питання щодо їх екстрадиції», – звітують про справу у Нацполіції.
Всі потерпілі – громадяни Чеської Республіки. Вже встановлено 300 осіб, яких ошукали зловмисники.
Нагадаємо, у Львові затримали 31-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі дверей церкви Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ. Ним виявився мешканець Закарпаття. Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області.
Читайте також:
Московська церква понівечила будівлі Лаври. Поліція відкрила кримінальне провадження
Коментарі — 0